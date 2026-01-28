與韓國瑜春聯誰搶手？蔣萬安妙回7字：小孩子才做選擇

國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安推「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，向台南鄉親獻上祝福。媒體今問蔣萬安，因蔣的人氣在南台灣非常搶手，讓謝龍介要加印4萬分，蔣今被問及，與韓國瑜人氣誰比較旺？蔣萬安妙回：「今馬熊讚」、「馬上幸福」，「小孩子才做選擇。」

蔣萬安今天上午出席好孕2U、好事乘雙記者會，由於再過不到一個月就要過年，現在許多政治人物都印製有春聯，謝龍介與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安推出「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯。媒體今天問蔣，與韓國瑜說人氣比叫旺？

蔣萬安今天回答時，念出他與韓院長的春聯字樣，「今馬熊讚」、「馬上幸福」，妙回「小孩子才做選擇。」

另外，由於這次霍諾德成功登頂台北一零一，有綠營拱台北一零一董事長賈永婕選北市長，媒體今天也追問蔣，怎麼賈董是否是「可敬對手」？蔣萬安僅笑著回應「謝謝、謝謝！」