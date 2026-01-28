與韓國瑜春聯誰搶手？蔣萬安妙回7字：小孩子才做選擇
國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安推「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，向台南鄉親獻上祝福。媒體今問蔣萬安，因蔣的人氣在南台灣非常搶手，讓謝龍介要加印4萬分，蔣今被問及，與韓國瑜人氣誰比較旺？蔣萬安妙回：「今馬熊讚」、「馬上幸福」，「小孩子才做選擇。」
蔣萬安今天上午出席好孕2U、好事乘雙記者會，由於再過不到一個月就要過年，現在許多政治人物都印製有春聯，謝龍介與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安推出「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯。媒體今天問蔣，與韓國瑜說人氣比叫旺？
蔣萬安今天回答時，念出他與韓院長的春聯字樣，「今馬熊讚」、「馬上幸福」，妙回「小孩子才做選擇。」
另外，由於這次霍諾德成功登頂台北一零一，有綠營拱台北一零一董事長賈永婕選北市長，媒體今天也追問蔣，怎麼賈董是否是「可敬對手」？蔣萬安僅笑著回應「謝謝、謝謝！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言