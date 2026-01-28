快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

與韓國瑜春聯誰搶手？蔣萬安妙回7字：小孩子才做選擇

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席好孕2U、好事乘雙記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席好孕2U、好事乘雙記者會。記者林麗玉／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安推「上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，向台南鄉親獻上祝福。媒體今問蔣萬安，因蔣的人氣在南台灣非常搶手，讓謝龍介要加印4萬分，蔣今被問及，與韓國瑜人氣誰比較旺？蔣萬安妙回：「今馬熊讚」、「馬上幸福」，「小孩子才做選擇。」

蔣萬安今天上午出席好孕2U、好事乘雙記者會，由於再過不到一個月就要過年，現在許多政治人物都印製有春聯，謝龍介與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安推出「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯。媒體今天問蔣，與韓國瑜說人氣比叫旺？

蔣萬安今天回答時，念出他與韓院長的春聯字樣，「今馬熊讚」、「馬上幸福」，妙回「小孩子才做選擇。」

另外，由於這次霍諾德成功登頂台北一零一，有綠營拱台北一零一董事長賈永婕選北市長，媒體今天也追問蔣，怎麼賈董是否是「可敬對手」？蔣萬安僅笑著回應「謝謝、謝謝！」

韓國瑜 蔣萬安 春聯

延伸閱讀

黃仁勳明來台...何時為輝達北士科合框？蔣萬安曝時間還沒定

看見幸福台灣／台北市長蔣萬安 打造AI產業基地

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安今再用1句話酸爆

相關新聞

蕭旭岑宣布2月2日率團訪北京 出席兩岸交流合作前瞻論壇

國民黨副主席蕭旭岑今宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前...

與韓國瑜春聯誰搶手？蔣萬安妙回7字：小孩子才做選擇

國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安推「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，向台南鄉親獻上祝福。媒體...

「最近少惹賴總統他心情不好」 李艷秋細數和蔡英文柯建銘陳亭妃有關

前總統蔡英文近來在Threads相當活躍，在年輕族群聲勢大漲。「最近，少惹賴清德，他心情不好」，資深媒體人李艷秋表示，別...

游盈隆：任中選會主委會辭台灣民意基金會董事長 切割政治評論

立法院內政、司法及法制委員會今開聯席會，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢中選會主委被提名人...

藍控馬太鞍溪洪災延誤警報釀災 陳駿季：搬弄是非

媒體報導花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災，究責層級升高至花蓮縣長徐榛蔚，引發國民黨立委不滿，國民黨花蓮縣議會黨團揚言今天北上控...

防孤獨死台灣靠普查土法煉鋼 愧對科技世界第一之稱

孤獨死像流行病，快速蔓延世界，最近中國一款名為「死了麼」App爆紅，用戶2天未簽到，系統就會通知預先設定的緊急聯繫人；台灣孤獨死警報已響起，衛福部、內政部計畫今年起，用2年時間完成國內獨居老人普查，台灣的科技業世界第一，防孤獨死還在土法煉鋼，「這不是丟臉嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。