快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

藍控馬太鞍溪洪災延誤警報釀災 陳駿季：搬弄是非

中央社／ 台北28日電
農業部長陳駿季。記者李柏澔／攝影
農業部長陳駿季。記者李柏澔／攝影

媒體報導花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災，究責層級升高至花蓮縣長徐榛蔚，引發國民黨立委不滿，國民黨花蓮縣議會黨團揚言今天北上控告內政部長劉世芳、農業部陳駿季。陳駿季說，特定人士不顧現實、搬弄是非，不容外界刻意抹煞農業部同仁的辛苦。

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，陳駿季在會前受訪時做上述表示。

有媒體報導，花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，日前約談光復鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林清水聲押獲准，案情迅速升溫，究責層級恐持續升高至徐榛蔚。國民黨立法院黨團指控民進黨政治追殺，應把劉世芳及陳駿季也抓起來，國民黨花蓮縣議會黨團反控農業部延誤警報錯失救援黃金時間，揚言今天北上提告。

對於撤離的權責問題，陳駿季表示，災防法規定非常明確，撤離的部分絕對是地方政府該負的責任。中央有中央的責任，地方有地方的責任，所有的天然災害的應變，一定是中央跟地方一起合作才能夠達成的，「在這一次事件裡面，我想大家都非常清楚」。

陳駿季更舉投入馬太鞍溪上游堰塞湖降挖工程的14位施工人員為例表示，這14位施工勇士從12月中旬就沿著溪，上到壩頂，在過去1個月時間，遭遇到山區低溫、交通及糧食補給中斷，但還是努力完成壩體降挖工作，為的就是讓下游的居民有安全環境。

陳駿季指出，去年7月26日馬太鞍溪堰塞湖形成以後，農業部就成立專案小組，也多次至現場勘災，也多次跟縣市政府商討如何去做後續的疏散撤離。

陳駿季說，農業部有非常多的同仁默默的在為防災、救災努力，有一些特定人士要不顧現實、要去搬弄是非，抹煞農業部同仁的辛苦。農業部同仁在災前，甚至災後復原工作，這樣的辛苦，不容外界刻意抹煞。

馬太鞍溪 陳駿季 農業部

延伸閱讀

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

馬太鞍洪災偵辦層級恐上至徐榛蔚 羅智強：要不要逮捕劉世芳、陳駿季

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

蔬果價格暴漲暴跌 農業部下月公布種植登記新政

相關新聞

蕭旭岑宣布2月2日率團訪北京 出席兩岸交流合作前瞻論壇

國民黨副主席蕭旭岑今宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前...

與韓國瑜春聯誰搶手？蔣萬安妙回7字：小孩子才做選擇

國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安推「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，向台南鄉親獻上祝福。媒體...

「最近少惹賴總統他心情不好」 李艷秋細數和蔡英文柯建銘陳亭妃有關

前總統蔡英文近來在Threads相當活躍，在年輕族群聲勢大漲。「最近，少惹賴清德，他心情不好」，資深媒體人李艷秋表示，別...

游盈隆：任中選會主委會辭台灣民意基金會董事長 切割政治評論

立法院內政、司法及法制委員會今開聯席會，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢中選會主委被提名人...

藍控馬太鞍溪洪災延誤警報釀災 陳駿季：搬弄是非

媒體報導花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災，究責層級升高至花蓮縣長徐榛蔚，引發國民黨立委不滿，國民黨花蓮縣議會黨團揚言今天北上控...

防孤獨死台灣靠普查土法煉鋼 愧對科技世界第一之稱

孤獨死像流行病，快速蔓延世界，最近中國一款名為「死了麼」App爆紅，用戶2天未簽到，系統就會通知預先設定的緊急聯繫人；台灣孤獨死警報已響起，衛福部、內政部計畫今年起，用2年時間完成國內獨居老人普查，台灣的科技業世界第一，防孤獨死還在土法煉鋼，「這不是丟臉嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。