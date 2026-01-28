藍控馬太鞍溪洪災延誤警報釀災 陳駿季：搬弄是非

媒體報導花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災，究責層級升高至花蓮縣長徐榛蔚，引發國民黨立委不滿，國民黨花蓮縣議會黨團揚言今天北上控告內政部長劉世芳、農業部長陳駿季。陳駿季說，特定人士不顧現實、搬弄是非，不容外界刻意抹煞農業部同仁的辛苦。

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，陳駿季在會前受訪時做上述表示。

有媒體報導，花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，日前約談光復鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林清水聲押獲准，案情迅速升溫，究責層級恐持續升高至徐榛蔚。國民黨立法院黨團指控民進黨政治追殺，應把劉世芳及陳駿季也抓起來，國民黨花蓮縣議會黨團反控農業部延誤警報錯失救援黃金時間，揚言今天北上提告。

對於撤離的權責問題，陳駿季表示，災防法規定非常明確，撤離的部分絕對是地方政府該負的責任。中央有中央的責任，地方有地方的責任，所有的天然災害的應變，一定是中央跟地方一起合作才能夠達成的，「在這一次事件裡面，我想大家都非常清楚」。

陳駿季更舉投入馬太鞍溪上游堰塞湖降挖工程的14位施工人員為例表示，這14位施工勇士從12月中旬就沿著溪，上到壩頂，在過去1個月時間，遭遇到山區低溫、交通及糧食補給中斷，但還是努力完成壩體降挖工作，為的就是讓下游的居民有安全環境。

陳駿季指出，去年7月26日馬太鞍溪堰塞湖形成以後，農業部就成立專案小組，也多次至現場勘災，也多次跟縣市政府商討如何去做後續的疏散撤離。

陳駿季說，農業部有非常多的同仁默默的在為防災、救災努力，有一些特定人士要不顧現實、要去搬弄是非，抹煞農業部同仁的辛苦。農業部同仁在災前，甚至災後復原工作，這樣的辛苦，不容外界刻意抹煞。