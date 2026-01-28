快訊

蕭旭岑宣布2月2日率團訪北京 出席兩岸交流合作前瞻論壇

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今宣布，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。記者鄭媁／攝影
國民黨副主席蕭旭岑今宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。

蕭旭岑表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑表示，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括前總統馬英九任內簽署23項協議（包括ECFA），迄今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

蕭旭岑指出，民進黨執政10年，兩岸交流幾乎完全斷絕，有許多產業都來拜託國民黨，鄭麗文上任後，接見許多產業團體與專家學者，大家都希望國民黨幫忙尋找出路，希望能恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠，也對台灣民眾的民生與經濟有所助益。

蕭旭岑表示，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸儘速恢復交流，去年下半年更有多份民調顯示，超過八成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

