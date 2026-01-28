蘇宏達：美高度關切國防預算 未與鄭麗文出訪掛勾

台北論壇基金會董事長蘇宏達訪美約一週，期間拜會政、學界。他今天表示，美方極重視台灣特別國防預算，不過，此行並未感受到美方將這筆預算是否通過，與國民黨主席鄭麗文訪美行程綁定，沒有聽說「門票」的說法。

蘇宏達20日訪美，期間參與美國國務院閉門座談，也拜會美國在台協會（AIT）總部，及智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）等。他中午於國會山莊舉行的「美中台關係」座談後指出，已替鄭麗文向美方表達她今年上半年訪華府及公開演說的規劃，並強調國民黨最重視與美關係。

蘇宏達接受媒體聯訪時表示，他也對美方提到，國民黨支持強化國防及增加預算，但希望符合民主程序，在朝野有共識下完成，盼總統賴清德主動召集朝野協商，透明化相關資訊並回答在野黨的許多問題，以盡快審查及通過預算。

媒體詢問，既然美方密切留意特別國防預算後續，如果預算未能在立法院過關，是否影響鄭麗文訪美行程。蘇宏達重申，國務院及智庫高度關切特別國防預算通過與否，也希望台灣盡快完成程序，但他沒有看到美方將這筆預算與鄭麗文訪美「一定綁在一起」。

媒體追問，特別國防預算是否為鄭麗文訪美門票。蘇宏達說，目前沒有聽到這樣的說法，國務院及美國在台協會總部高度歡迎鄭麗文來訪，且已有智庫提出為鄭麗文舉行演說。

整體而言，蘇宏達說，美方關切且密切注意的議題包括台灣情勢，及立法院對於國防特別預算的態度及社會反應，各方對於關稅協定的看法，政治及選情發展及兩岸關係走向。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，國民黨及民眾黨去年12月2日於程序委員會首度封殺，使草案無法排入院會報告事項議程後，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，封殺該案付委審查。

這筆特別國防預算為期8年，規模為1.25兆元。