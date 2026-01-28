「最近少惹賴總統他心情不好」 李艷秋細數和蔡英文柯建銘陳亭妃有關

前總統蔡英文近來在Threads相當活躍，在年輕族群聲勢大漲。「最近，少惹賴清德，他心情不好」，資深媒體人李艷秋表示，別說她胡扯，「看看他最近遇到的事，換作你心情會好嗎？」

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）攀爬台北101成功，李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，現任總統在臉書上發出恭賀也算恰當，但蔡英文硬是搶先4分鐘發文，「這件事干她屁事啊」。更過分的是，大家比較發文內容後，發現賴清德含混以「謝謝幕後英雄」帶過，不像蔡英文明確感謝101董事長賈永婕、直播團隊、台北市政府，突顯出賴清德的狹隘爭功，只想蹭，反惹人憎。

李艷秋說，有些貼文酸到爆，「讓台南老農爬屋頂也很讓人欽佩」、「賴可以先練習爬自家違建」、「萬一發生意外，你會放過蔣萬安嗎？如果現在台北市長是民進黨籍，你會如何吹牛大內宣？」連這種事都有前任來搶功，還平白被罵一頓，「換作你，心情會好嗎？」

「前任的報復還不止於此」，李艷秋表示，已結束的「想想論壇」竟然重新開張了，最近又開辦了總統級的讀書會，說要提出政策研究和主張，還大聲疾呼綠能弊案不分藍綠要肅貪，卸任者下指導棋，而且是在賴就職一年後開幹，擺明不信賴。「前任陰魂不散，你心情會好嗎？」

李艷秋表示，台南民進黨市長提名人，天子嫡傳子弟兵林俊憲竟然輸給陳亭妃，颱風勘災時總統毫不掩飾地在鏡頭前壓制陳亭妃的畫面，大家還記憶猶新，民進黨在台南執政了32年，鄉親竟然起了反心，多讓人傷心啊！想起以後還要為陳亭妃助選，心情會好嗎？

「不想讓他選的人竟然贏了，想讓他走的人卻不走」，李艷秋表示，立院萬年總召柯建銘大罷免大烙賽之後，就該負罪走人了，卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以柯建銘的人脈，續任的可能性很高；如果賴不高興，老柯絕對有本事通過在野的提案，叫總統赴立院國情報告，再惹他不開心，通過彈劾總統案也不是夢。「有這種老而不死，寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，賴總統心情會好嗎？」

李艷秋表示，外交打不開、兩岸不和平、國內仇恨高、神山整座移、物價跳級漲、新生創新低，執政無能，團隊卻只知搶位撈錢占地盤，爭功諉過，「我不知道賴總統心情好不好，但老百姓該讓執政者知道，我們不爽你很久了」。