花蓮洪災究責 藍質疑辦地方不辦中央

聯合報／ 記者王燕華楊正海屈彥辰／連線報導
去年9月23日發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，檢調偵辦中。「鏡周刊」報導指，偵辦層級或上升到花蓮縣長徐榛蔚，朝向廢弛職務釀成災害偵辦。國民黨立院黨團昨舉行記者會聲援徐榛蔚。記者屈彥辰／攝影
去年9月23日發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，檢調偵辦中。「鏡周刊」報導指，偵辦層級或上升到花蓮縣長徐榛蔚，朝向廢弛職務釀成災害偵辦。國民黨立院黨團昨舉行記者會聲援徐榛蔚。記者屈彥辰／攝影

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖去洪災造成19死、5失蹤，鏡周刊昨報導朝向「廢弛職務釀成災害」偵辦，偵辦層級恐上升至花蓮縣長徐榛蔚。國民黨立院黨團昨聲援徐榛蔚，質疑主責在中央，是否要偵辦內政部長劉世芳、農業部長陳駿季？並指行政院長卓榮泰也應負政治責任。

花蓮縣府昨也發10點聲明，質疑中央廢弛職務、卸責地方，籲檢調一視同仁查辦行政院。檢方回應，不分中央與地方都會查辦，基於偵查不公開，目前無法對外說明。

檢方在14日搜索光復鄉公所，約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪，將林聲押獲准。

國民黨團書記長羅智強說，光復鄉發生重大災難，檢調把刀斧對著徐榛蔚，責任最大的中央政府，「請問要不要把劉世芳、陳駿季一起抓起來？」

縣府昨聲明，中央對影響範圍與撤離人數的評估反覆不一，內政部另委託研究且最終內政部長劉世芳裁示下，改「依NCDR國家災害防救科技中心套圖1800戶版本（約8000人）」，與8月12日撤離259戶（約690人）相比，災前2日內突增匡列人數增加11倍之多，也是台灣史無前例撤離規模。

縣府指出，在中央專業判斷與撤離建議多次大幅修正、而且短時間內劇烈變動的情況下，事後卻將疏散困難簡化為地方執行不力；面對史無前例、短時間內暴增至8000多人的撤離需求，中央卻沒有同步擴大人力、提供軍卡、交通及後勤支援，事後反而將執行壓力完全推給地方。

縣府表示，依災前整備會議，花蓮縣府秘書長多次會議強調，當堰塞湖發生潰壩或重大溢流風險時，「農業部也必須施放海嘯警報」，以強化警示。然而災害發生當下，中央未放海嘯警報，導致民眾錯失至少30分鐘的黃金避難時間，此一關鍵決策失誤，中央責無旁貸。

縣府指出，馬太鞍溪屬中央管河川，有兩個開口堤風險，縣府秘書長亦示警「如果潰壩等於山洪爆發，經濟部九河分署的馬太鞍溪開口堤必須補強」。然繼康芮颱風後，樺加沙颱風再次潰堤，直接衝擊光復市區，顯示中央補強明顯不足。

另，長達9年未見中央積極疏濬紀錄，僅有兩次疏濬是縣府向中央申請才執行，長期河道淤積、通洪斷面不足，已是結構性風險，中央長期怠於處理，難辭其咎。

縣府表示，依公開資料顯示，當時行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判，事實證明與後續災情嚴重度完全相反。

