觀察站／台幣改版 政治從未離場

中央銀行這次推動台幣全面改版，動作「快狠準」。對外的官方說法很一致，現行鈔券自二○○一年發行至今已超過廿四年，防偽技術需要更新，改版勢在必行。理由聽來專業、務實，也符合國際趨勢，但熟悉政治現實的人都知道，台幣改版不只是技術問題，政治意涵從未離場。

正因如此，央行昨天公布的「十二個主題票選」，才顯得格外耐人尋味。從「台灣之美」出發，涵蓋生態、科技、藝術、永續、運動等方向，設計上刻意避開人物、歷史事件與明確價值判斷，幾乎是把所有可能引發政治爭議的元素都排除在外。表面上，這是一場去政治化的美學工程；實際上，卻更像央行試圖用制度與程序，把政治敏感度降到最低。

若把時間軸拉長來看，會發現這件事沒那麼單純。過去在前總裁彭淮南任內，外界多次提出鈔券改版建議，央行始終冷處理，因為這是吃力不討好的差事；如今由楊金龍主導啟動改版，對比賴清德總統在世界棒球十二強後「讓冠軍隊登上鈔券」的「提點」，恐怕央行面臨的政治壓力比想像的大。

央行當然不願意被捲入政治漩渦。從票選機制、主題設計到「新舊鈔可長期並行」的說法，都看得出央行試圖退居幕後，讓象徵性的選擇看起來像是「社會共識」，而非政策指令。

但政治壓力並不會因此消失。所有人都心知肚明，當鈔票被重新設計時，重新被定義的不只是防偽線，而是「什麼可以代表台灣」。