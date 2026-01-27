巴拉圭衛福部長：台灣在全球公衛體系扮演關鍵角色

快訊

中央社／ 台北27日電

友邦巴拉圭共和國衛福部長芭蘭率團訪台，外交部林佳龍今天於午宴時表示，感謝芭蘭多年為台灣參與WHA強力發聲，期望持續深化兩國合作。芭蘭則強調，台灣在全球公衛體系扮演關鍵角色。

外交部晚間發布新聞稿表示，林佳龍今天在外交部午宴巴拉圭共和國衛福部長芭蘭（María TeresaBarán）及該部國際關係司司長亞瑪莉亞（AdrianaAmarilla），表達政府誠摯歡迎之意。

林佳龍指出，2025年7月率團訪問巴拉圭期間，曾與芭蘭一起訪視兩國共同推動的各項醫衛合作計畫，包括國合會與國泰醫院聯手打造的「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS）及亞松森醫院援建案，獲得巴國總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）大力支持與肯定。

林佳龍提到，芭蘭連續多年為台灣參與世界衛生大會（WHA）強力發聲，台灣政府及人民對此表達誠摯感謝，期盼未來持續深化兩國合作，將智慧醫療及健康產業帶進巴國，造福人民健康福祉並促進產業升級轉型。

芭蘭則回應，感謝台灣協助的HIS計畫，該計畫如今已導入巴國1188間醫療院所，為台巴醫衛合作立下重要的里程碑，也非常期待亞松森醫院啟用後成為巴國醫療服務品質的指標。

芭蘭強調，台灣在巴拉圭醫衛發展史上扮演不可或缺的角色，同時也在全球公衛體系扮演關鍵角色，巴國將堅定不移為台灣發聲，支持台灣參與國際社會。

外交部表示，席間林佳龍邀請衛生福利部政務次長林靜儀、國泰綜合醫院院長簡志誠、財團法人國際合作發展基金會副秘書長李志宏及智慧醫療產業代表，就人工智慧在醫療大數據判讀與遠距醫療等議題廣泛交換意見，共同研商兩國健康產業結合的未來方向。

外交部說明，芭蘭一行於26日至30日來台訪問，此行將深入瞭解台灣公衛醫療及社會福利發展現況，在台期間除拜會外交部、衛福部及國合會等機關外，也將參訪台大醫院、台北榮民總醫院、義大醫院、台北市中山老人住宅暨服務中心及新竹生物醫學園區等，為兩國醫衛交流與合作開啟新頁。

外交部 林佳龍 兩國

