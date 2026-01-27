批許淑華邏輯滑坡 楊智伃：寧願犧牲台北市也要政治鬥爭？

快訊

美國攀岩專家霍諾德成功攀登台北101，行政院長卓榮泰提「台灣101」掀起在野抨擊。民進黨台北市議員許淑華批評「這麼怕『台灣』兩字？」國民黨前發言人楊智伃反批，許淑華曾說要拉高台北國際能見度，現在寧願犧牲台北市，也要政治鬥爭。

楊智伃指出，這次美國選手登頂101，不意外又讓人看到噴政治口水第一名，從來就是民進黨。連101董事長賈永婕都承認台北市政府過程中的努力，通過30個公私部門共同協力，動員上百人次進行跨機關協調與安全整備，過程包括動員警力維持安全、協拍單位。

楊智伃說，這都是台北市府為了台北市曝光的努力。結果現在卻說台北市長強調台北身份，是沒有格局？許淑華不用再邏輯滑坡，為了護航民進黨，連台北的驕傲都可以拋棄、連信義區選民都可以背棄。請問許淑華，為了黨意，為了賴清德卓榮泰，否定台北101的國際曝光，這就是身為台北市議員該有的角色嗎？

楊智伃反問，如果照許淑華的邏輯，是不是只要不是民進黨定義的說法，台北就不值得被世界看到？反觀過去，許淑華曾說「要拉高台北國際視野」、「讓台北年輕人走上國際舞台」，無非都是想增加台北的國際能見度，如今為了護航荒謬的卓榮泰，竟然不惜自打臉。

楊智伃說，台北101就在松山信義區，正是許淑華的選區。難道連自己選區的地標、讓世界看見台北的機會，都要親手否定？為了政治立場，否認城市光榮；為了政黨操作，犧牲市民驕傲這樣的格局，不只配不上台北，連「松山信義區市議員」這個位置都不配！

