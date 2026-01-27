快訊

高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

黃仁勳「兆元宴」提早加菜？台指期夜盤火力全開、再刷新高

「一巴掌轟給他死」剴剴生前3個月極淒慘 惡保母冷血對話紀錄全曝光

林佳龍：台美應提升至全球戰略夥伴 不僅是雙邊關係

中央社／ 台北27日電

美台商業協會主席柯拉克率團訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台灣將以「台灣模式」對接美國政策，落實談判成果；台美夥伴關係不應僅止於「雙邊或區域」，應提升至「全球戰略」夥伴。

林佳龍今天在臉書發文表示，26日接待由美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）率領的訪問團，與多位來自美國的重量級企業代表進行深入座談。

林佳龍表示，感謝柯拉克於美國總統川普（DonaldTrump）第一任期擔任美國國務院經濟、能源及環境事務次卿期間，推動並開啟台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。EPPD 即將邁入第六屆，已成為台美推進經濟合作、落實具體計畫的重要機制。

林佳龍說，近期台美關稅談判告一段落後，台灣將以「台灣模式」對接美國政策，落實談判成果。相關作法包括在美國打造新的產業聚落，讓企業不必單打獨鬥，進一步促使AI供應鏈展現垂直整合的優勢，並善用美國的資金、技術與人才，共同壯大台美產業的全球影響力，形成「台美聯合艦隊」。

林佳龍提及，去年5月美台商會與國經協會已於華府簽署合作備忘錄，盼以此為基礎深化台美產業合作。未來，雙方除持續深化半導體、AI、無人機等既有合作項目外，也將進一步納入機器人等新領域，並將合作據點擴展至第三國，不僅共同開拓商機，也與民主夥伴攜手共創繁榮，強化彼此經濟韌性。

林佳龍強調，在非紅供應鏈中，台灣具備堅實且完整的製造能量，尤其在半導體與 AI 領域，更扮演不可替代的關鍵角色。台美夥伴關係不應僅止於「雙邊或區域」的視角理解，而應提升至「全球戰略」夥伴。期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓企業投資更加順利，並讓台美經貿連結更加緊密。

林佳龍指出，今年適逢美國建國250週年與台灣總統直選30週年，柯拉克亦擔任川普「美國建國250週年委員會」主席。台美雙方堅定走在自由民主的道路上，期待未來攜手規劃一系列慶祝與文化活動，共同紀念兩國重要的民主里程碑。

台美關稅 美國 林佳龍

延伸閱讀

AI影響政府治理 是創新還是挑戰？

林佳龍登印尼媒體「時代雜誌」 促雙邊交往不應受限一中原則

曾促成復交、與澳總理吃飯 楊進添歷數戰果

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

相關新聞

批許淑華邏輯滑坡 楊智伃：寧願犧牲台北市也要政治鬥爭？

美國攀岩專家霍諾德成功攀登台北101，行政院長卓榮泰提「台灣101」掀起在野抨擊。民進黨台北市議員許淑華批評「這麼怕『台...

賴總統接見美國退伍軍人協會總會長 盼持續深化合作

賴清德總統今天接見美國退伍軍人協會總會長希普利（Paul Shipley）時表示，近來美國政府和國會完成「台灣保證落實法...

林佳龍接見以色列智庫訪團 盼深化AI與學術合作交流

以色列前宗教事務部長卡漢納率智庫團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，期望深化在AI與學術研究等領域的合作與交流。卡漢納...

接見美台商會 卓榮泰：政院全力對國會溝通軍購特別預算

行政院長卓榮泰今（27）日接見美台商會訪團一行時表示，台美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上已取得實質成果，關於賴總統提出...

民眾黨提黨版軍購特別草案遭奚落 民進黨自斷綠白合機會

賴政府提出期程8年的1.25兆元軍購特別預算，不過在朝野嚴重對立的僵局下，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」已多次遭在野封殺。民眾黨立院黨團1月26日提出黨版草案，卻招致民進黨的奚落譏諷。軍購特別條例已成朝野對抗戰場，但如何解套則迄今仍無頭緒。朝野雖對軍購預算各有論述，但實際上編多少錢、買什麼、怎麼買，朝野的想像都未必符合現實。

高雄用AI供餐學童 台中主動提供Wi-Fi

高雄、台中分享AI對市政的影響！高雄市副市長李懷仁27日在台灣民主基金會的論壇上分享說，高雄針對弱勢學生透過學生證，讓例假日也可吃到免費營養午餐；台中市副市長鄭照新則說，台中的市政APP「台中PASS」有3百萬人註冊，修水電甚至可使用APP找人，且針對高中以下學生、移工與國際旅客熱點設立Wi-Fi，降低數位落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。