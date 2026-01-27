林佳龍接見以色列智庫訪團 盼深化AI與學術合作交流

以色列前宗教事務部長卡漢納率智庫團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，期望深化在AI與學術研究等領域的合作與交流。卡漢納則致謝指出，以色列在遭受哈瑪斯和伊朗攻擊時，台灣都在第一時間提供援助。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍上午接見以色列前宗教事務部長卡漢納（Matan Kahana）所率「以色列國防與安全論壇」（Israel’s Defense and SecurityForum）智庫訪問團，雙方就區域情勢及台以雙邊合作等議題廣泛交換意見。

林佳龍致詞表示，感謝卡漢納在擔任國會議員期間，積極支持台以關係發展。此外，以色列國會在去年7月首次由72名跨黨派議員聯署發表聲明，支持台灣的國際參與，展現對深化台以雙邊關係的高度重視，並充分肯定台灣在國際事務中的貢獻，台灣再次表達誠摯感謝。

林佳龍指出，台以共享自由、民主等核心價值，期待未來兩國在此基礎下，持續深化在人工智慧（AI）與學術研究等領域的合作與交流。

卡漢納提到，很高興應台灣政府邀請訪台，有機會進一步了解台灣各領域的發展；並對2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊及去年伊朗對以色列攻擊後，台灣均在第一時間提供支持及援助表達誠摯感謝。

卡漢納強調，台以同為擁護民主的理念相近夥伴，面對區域及全球安全情勢的快速變化，至盼未來也能加強深化雙邊交流。

外交部說明，台以兩國近年來持續深化雙邊在新創科技、民主供應鏈韌性、農業、衛生醫療及學術交流等領域合作，未來將在現有良好的合作基礎上，持續深化雙邊各項合作關係。