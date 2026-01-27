接見美台商會 卓榮泰：政院全力對國會溝通軍購特別預算

行政院長卓榮泰今（27）日接見美台商會訪團一行時表示，台美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上已取得實質成果，關於賴總統提出的400億美元軍事採購特別預算，儘管國會仍有不同意見，行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。

卓榮泰指出，台灣爭取到15%對等關稅及232條款優惠，維持我國與競爭國家的公平競爭力；未來政府將持續推動「AI新十大建設」，在國家安全、能源穩定及產業發展的過程中，盼能創造台美雙方互惠雙贏，共築堅實的民主供應鏈。

針對產業升級，卓榮泰表示，政府預計投入逾1000億元資金，目標在2040年創造50萬個工作機會、培育50萬名優秀人才，並帶動15兆元產值；美國總統川普亦提出「美國AI行動計畫」，期盼未來台美雙方能就此展開深度對話，強化彼此供應鏈的合作基礎。

在雙向投資方面，卓榮泰提到，聯發科、台積電及環球晶赴美投資，美商在台灣設立資料中心、海外總部或研發機構；為進一步促進彼此經貿關係，推動「台美避免雙重課稅協定」，具有其實質必要性。

最後，關於賴清德總統提出的400億美元軍事採購特別預算，卓榮泰表示，盡管國會仍有不同意見，但行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊；為維護印太地區和平穩定，台灣必須展現自我防衛的決心與能力。