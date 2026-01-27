海委會公布施政成果 提出4大突破、10大成果

海委會今天公布去年施政成果，提出「國安守護實質升級」、「治安平安全面提升」、「海洋保護走向制度」、「海洋治理穩健前行」等4大突破，以及10大施政成果。

海洋委員會今天在高雄軟體科學園區舉行施政成果記者會，報告114年度施政成果。海洋委員會主委管碧玲表示，海委會主責統合海洋事務與政策，去年持續履行「三安、四海」施政方針，在全體人員努力下，「國家海洋事務交出漂亮成績單」。

海委會發布新聞稿說明海洋治理4大突破，在國安守護實質升級方面，爭取新台幣285億元特別預算，推動海巡轉型，落實「海空一體、全時監控、全海域感知」，同時推進造艦計畫，去年交船18艘、累計116艘，另應對中國2次軍演、併航驅離海警船805艘次，在海纜安全、漁權守護及生命線防護等都有具體成績。

海委會表示，治安方面則有查緝毒品、槍枝、走私及偷渡，阻止逾萬公斤毒品流入社會，預估擋下1.1億人次吸食；平安方面秉持救生救難不分國籍、不分晝夜，成功救援600人，包含134名外籍人士，並辦理風災、海難及醫療後送。

至於海洋保護，海委會提到，海洋保育署推動「海洋保育法」施行，海洋污染防治基金正式啟動，海廢清除量達3641.6公噸，超過年度目標1500公噸，另成立化學災害應處國家隊，以保育、減廢、防污等三軸並進。

海委會表示，海洋治理方面，去年預算首次突破300億元，法制面完成多項立法，成立國家海洋科技營運中心，擴充基層人力、改善待遇、設立海巡節，讓第一線人員有尊嚴、支持及未來。

10大施政重要成果部分，海委會指出，包含發布新版國家海洋政策白皮書、完成海洋科技營運中心立法、爭取285億特別預算推動海巡第二次大轉型、啟動海洋污染防治基金、成立海洋保育審議會，推動海洋保育決策具備多元參與、推動海洋有效保育區（OECMs）、透過智慧系統等方式保護海洋遊憩安全、建構海洋平權、提高科專計畫補助至7145萬元、頒發企業ESG貢獻獎等。

管碧玲說，海洋治理以執法守護國安與民眾安全，另以制度與科研厚植治理基礎，盼今年中央政府總預算能儘快審查，讓海委會有足夠資源推動智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙與普及全民海洋素養。