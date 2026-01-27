快訊

世衛專家稱台灣未預警COVID-19 外交部斥並非事實

中央社／ 台北27日電

世衛專家范科霍芙日前在社群媒體表示，台灣未提供COVID-19早期預警。外交部今天駁斥范科霍芙所言並非事實，並強調WHO如今應要明白，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家。

美國22日退出世界衛生組織（WHO），引發社群筆戰。美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）於X指出，世衛2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在。但世衛專家范科霍芙（Maria VanKerkhove）則說，世衛2019年底偵測到病毒時，台灣並未提供預警，而是前來索取資料。

外交部發言人蕭光偉今天於例行記者會回覆媒體提問表示，范科霍芙所言錯誤，並非事實，外交部予以駁斥。

蕭光偉引述衛福部2020年4月11日新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心曾針對WHO否認台灣警告COVID-19可能人傳人的說法提出澄清，並指疾管署早在2019年12月31日即掌握中國武漢至少出現7例「非典型肺炎」病例，基於SARS經驗高度警覺，當天即依「國際衛生條例」（IHR）以電郵通報WHO聯繫窗口，並特別提及病例已進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人風險。

蕭光偉強調，不過，現在不是爭論有沒有示警或有沒有忽視警告。經過了這麼多年，WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家。

蕭光偉表示，台灣爭取參與WHO多年，長期以來也獲得友邦及理念相近國家支持。雖然美國已宣布正式退出WHO，但美方也在多個場合重申對台灣國際參與的支持。川普政府上任以後也曾13度對外以各種方式公開表達對台灣國際參與的支持。

蕭光偉提到，雖然美國宣布退出WHO，台灣仍將持續與美國、友邦及其他理念相近國家持續合作推案。台灣宗旨及目標並未改變，仍希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以及完整參與WHO各項會議機制及活動。這不但攸關台灣2300萬人衛生安全，實際上台灣所能做出的貢獻，以及在醫衛所扮演的領導角色，相信全世界都能夠受惠。

