高雄用AI供餐學童 台中主動提供Wi-Fi

高雄、台中分享AI對市政的影響！高雄市副市長李懷仁27日在台灣民主基金會的論壇上分享說，高雄針對弱勢學生透過學生證，讓例假日也可吃到免費營養午餐；台中市副市長鄭照新則說，台中的市政APP「台中PASS」有3百萬人註冊，修水電甚至可使用APP找人，且針對高中以下學生、移工與國際旅客熱點設立Wi-Fi，降低數位落差。

台灣民主基金會27日舉行「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇，首個環節由前數發部長唐鳳主持，邀請李懷仁與鄭照新分享AI在城市治理的經驗。李懷仁表示，當初在擔任數發部次長時，與唐鳳規劃口罩發放，並非用身分證而是用健保卡，加上到藥局領取，就是考慮12歲以下國民無身分證，且長者習慣藥局領藥。

假日也有營養午餐

在高雄方面，李懷仁分享「數位餐食券」，由於高雄以重工業為主，經濟困難的小孩比較多，父母因為工作影響，繳交營養午餐費容易出現困難，政府雖然會補助，但弱勢學童在例假日，或是颱風假與疫情等原因停課的話就無法吃午餐，因此透過學生證與四大超商連動，經過辨識身分認證後，可以到四大超商領取酷碰券兌換午餐。

「這還可以結合社會安全網！」李懷仁指出，推動政策後在地老師反映，一些學童不會準時領取，因此透過設定，若連續兩天以上沒有領餐，社會安全網就會進一步介入，觀測是否有家暴等社會案件的狀況出現。

高需求族群設熱點

鄭照新則說，台中PASS有3百萬人註冊，超過台中市民人數（286萬人），透過軟體可以申請市府各項服務與取得資訊，甚至是繳稅、參加市府的抽獎活動。他強調，APP並非單向宣導，而是雙向蒐集資訊，民眾若有遇到需要跟政府反映的問題可透過APP，而整合過的平台也讓市府內部的SOP改變，能更快處理、了解問題。

「台中沒有增加Wi-Fi熱點，但我們集中服務高中生、移工與外國旅客！」鄭照新表示，雖然台中4G、5G覆蓋率增加，但還是有很多人需要Wi-Fi，尤其是手機訊號受限的高中生、移工與外國旅客，因此透過大數據計算這三個族群出現的熱點，集中設立熱點，另外還有對高齡者、青農與新住民有推動AI培訓等課程，盼降低數位落差。

