AI影響政府治理 是創新還是挑戰？

「AI究竟會為城市治理帶來更多創新還是挑戰？」台灣民主基金會27日舉行「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇，邀請到無任所大使唐鳳、台中與高雄的副市長，還有舉行學者與AI辯論的論壇。立法院長韓國瑜也在視訊中表示，全球民主治理正面臨前所未有的挑戰，大家都關心如何以創新、合作的方式回應。

政府應謹慎運用AI

台灣民主基金會27日舉行舉行「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇，立法院長韓國瑜因在立法院主持院會無法出席，但他以影片致意說，在國際局勢快速變動、治理複雜性日益提高的背景下，如何以創新、合作的方式回應這些挑戰，是我們共同關切的課題。另外，也很榮幸邀請到數發部首任部長唐鳳來主持，她為台灣數位治理奠定了重要的制度基礎。

「人工智慧已經全面滲透到我們的生活當中！」韓國瑜強調，這也對民主治理帶來巨大的影響。論壇特別安排了一場極具創意的「學者與 AI 人機辯論」，期待透過思辯人工智慧對民主治理的利弊，共同探討 AI 在民主治理中可能帶來的機會、風險與治理責任，進而思考如何在尊重民主價值與人類尊嚴的前提下，審慎且負責地運用人工智慧。

AI對民主有挑戰

外交部長林佳龍強調，今年是台灣民主發展30年，透過次國家層級夥伴之間的治理合作，提升社會韌性、鞏固民主。良好的地方治理，關乎人民的日常生活，也攸關國家民主的長遠發展。另外，地方政府已從過去政策的執行者，逐步蛻變為民主治理的創新者。

林佳龍說，他曾擔任台中市長，這段經驗讓他深刻體會，新興科技最好的應用場景往往就在地方。任內他以智慧應用協助解決城市治理難題，推動城市創新；但也看到科技快速發展帶來的資訊爆炸，加上有心人的惡意操弄，讓許多議題更難形成共識，對城市治理帶來新的挑戰。

「AI究竟會為城市治理帶來更多創新還是挑戰？」林佳龍說，期待藉由與國際夥伴的交流對話，探討城市如何在全球民主治理網絡中扮演更積極的角色。這正是他所倡議「總合外交」的具體實踐。

