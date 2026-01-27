民進黨彰化縣議員北斗區初選爆爭議 同黨同志提告

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化前縣議員黃盛祿（左)今天偕欲參選第7選區議員的妻子陳似梅（右)到彰化地檢署提告同區欲參選的前縣議員江熊一楓的登記代理人偽造文書。記者林宛諭／攝影
彰化縣民進黨黨內初選紛爭再起，前縣議員黃盛祿今天偕欲參選第7選區議員的妻子陳似梅到彰化地檢署提告同區欲參選的前縣議員江熊一楓的登記代理人，黃盛祿說，江熊陣營涉嫌偽造文書，應暫緩民調及提名作業。

黃盛祿表示，江熊一楓因涉入詐領助理費案，遭檢方羈押禁見至今，1月16日為登記截止日，當天上午她透過涂姓代理人到民進黨彰化縣黨部登記參選，但根據黨部公告登記參選需要備妥2份登記申請書，且都需候選人本人簽名、蓋章，但代理人只拿了一份申請書要登記，縣黨部表示不符規定，到下午代理人又拿了另一份申請書到黨部，但黨部發現，申請書的簽名字跡不符，決定送交第三方公正機關，鑑定真偽。

黃盛祿說，但到了1月23日黨部突然不送鑑定了，說是「經由江熊委任的律師出具證明」，所以資格審核就通過，為什麼不送鑑定？怕什麼？這樣不符程序正義。

陳似梅說，他們要告登記代理人偽造文書，申請假處分，應暫緩民調及提名作業，等釐清真相，要符合資格才能初選。

黃盛祿說，江熊一楓的夫婿、前立委江昭儀還發臉書說「感謝賴清德總統關切，感謝黨部執委努力」，這根本「是陷賴清德總統於不義」。

江昭儀今天也在臉書發文說，「我的太太江熊一楓，一路走來、清清白白，我們不玩算計，也不可能向任何派系的如意算盤、政治奧步低頭。」

江昭儀說，他有委託二位律師去律見江熊一楓取得簽名，一切符合程序，而黨部已開過二次會協調，但黃盛祿卻在現場「亂」，完全不符合程序，開完會後也不簽名。黃違反民進黨黨規和紀律都是慣犯，本屆要參選時，民調做完後，黃也不認帳，後來也是違紀參選。

民進黨原定第7選區將於1月29日進行參選人縣議員李俊諭、江熊一楓、陳似梅3人初選民調。縣黨部表示，黨部秉持公平公正立場協助辦理同志登記參選作業，一切按照黨規章程序，絕無偏袒任一參選人，針對陳似梅今日前往地檢提告一案，因尚未接收到司法機關任何通知資料，黨部將會尊重並配合司法程序。

