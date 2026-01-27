長臂管轄列旅遊警示 標註各國與中簽司法互助或引渡

快訊

中央社／ 台北27日電

中國長臂管轄、跨境鎮壓行動升高，外交部領務局發布的旅遊警示，提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等指標供參考，請民眾注意。

外交部上午舉行例行記者會，領務局長鄭正勇於業務簡報指出，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件，例如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等影響旅安資訊，也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供參考。

外交部統計，目前有67國與中國簽有刑事司法互助協議，另外有62國簽有引渡條約。

現行國外旅遊警示分級表分為四級，分別為「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

以柬埔寨為例，根據領務局官網，外交部去年12月16日更新旅遊警示，其中說明第6項標示「柬埔寨與中國簽有引渡協定，且已生效」。

此外，鄭正勇提醒，領務局桃園國際機場辦事處設有「外交部緊急聯絡中心」，全年無休，每天24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，該中心設置2支專線電話，國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095（諧音「您幫我您救我」；海外付費請撥當地國國際碼+886-800-085-095）。

「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885 （諧音「您幫幫我您幫幫我」），適用歐、美、加、日、韓、新、馬、泰、香港、澳門及紐、澳等22個國家或地區。該專線可用當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；如果以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

此外，由於大陸及港澳急難救助業務是由行政院陸委會主管，民眾如果在大陸或港澳地區不幸遭遇急難事件，可撥打02-2533-9995、（852）6143-9012（香港）、（853）6687-2557（澳門）等電話，以即時獲得協助。

外交部 旅遊警示 引渡

