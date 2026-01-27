馬太鞍洪災偵辦層級恐上至徐榛蔚 羅智強：要不要逮捕劉世芳、陳駿季

去年9月23日發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，檢調偵辦中。「鏡周刊」報導指，偵辦層級或上升到花蓮縣長徐榛蔚，朝向廢弛職務釀成災害偵辦。國民黨立院黨團今舉行記者會聲援徐榛蔚，書記長羅智強問，責任最大在中央，要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季抓起來？

去年馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死、5失蹤。1月14日指揮調查局兵分八路，搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林聲押獲准，案情迅速升溫，偵辦層級或升至徐榛蔚。

國民黨團今舉行記者會。羅智強說，「昨天高虹安，今天徐榛蔚」，民進黨擅長運用司法，把每個危機都變成清算在野的契機。檢察官的偵查不公開，不如菜瓜布，形同廢文。光復鄉災害，責任最大在中央，刀斧對著徐榛蔚，請問要不要把劉世芳、陳駿季抓起來？

羅智強表示，國民黨團提出六問。第一問，災害與8600人的疏散計畫，主責機關不就是行政院？行政院完成避難疏散計畫、撤離計畫草案、撤離演練，但卻是10月16日才完成，政院不就在告訴大家，最關鍵的撤離計畫草案主責單位正是行政院？行政院不用擔起責任嗎？第二問，9月21日，中央告訴地方，撤離690人，一天內改為撤離8600人，不需要撤離計畫嗎？撤離計畫是地方政府一天內能完成嗎？配合近萬人的撤離，難道不需要協助撤離的人力嗎？

羅智強說，第三問，行政院預估失準，防洪疏濬不力，拚命卸責地方；第四問，農業部該施放海嘯警報沒有施放，中央災害應變中心建議垂直避難，算不算中央的決策錯誤、失誤？請行政院回答；第五問，防災指揮系統支離破碎，出事叫地方扛；第六問，馬太鞍溪上、中、下游全部是中央管，水利署9年未疏濬，算不算廢弛職務？

國民黨立委翁曉玲說，鏡周刊報導指，檢調朝向廢弛職務釀成災害，進行深入調查，主要偵辦對象為花蓮縣政府，讓人懷疑，民進黨正在上演中央擺爛、地方承擔、事後追殺、政治算計的冷酷戲碼。花蓮縣政府的資源、人力配置，絕對不及中央人力。

翁曉玲指出，在馬太鞍溪洪災發生前，立法院做出附帶決議，要求行政院要立即督導工程會、農業部、經濟部等提出完整減災、監測、疏散與工程方案，包含預警系統、壩體穩固、溢紅道與防護工程等，還給特別預算，看起來內政部、工程會等並無積極作為。檢調要朝向廢職職務釀成災害罪處理的話，不應該大小眼，怎麼可以只追究花蓮縣政府的責任，沒有追究中央政府的責任？

黨團首席副書記長林沛祥表示，地方不是不作為，只是從頭到尾都被中央放生。撤離計畫不是地方政府自己編的，是中央政府依法該給卻沒給。他批行政院，天災都發生了，才來教地方怎麼撤離，這不叫防災，這叫事後補考。撤離人數暴增10倍，是中央預估失準，不是地方執行不力，地方要如何憑空生出人力、車輛跟收容空間？請問劉世芳，中央的國軍支援在哪裡，統一調度在哪裡，沒有資源、沒有計畫，卻指責地方撤離不力，公平嗎？

林沛祥表示，地方政府在這次災害中，是被錯誤的決策拖下水的執行者，不是決策者。真正該負責的是做出錯誤評估、錯誤判斷、錯誤指揮的中央政府。花蓮縣政府完全依法執行中央指示，中央不能先定罪於地方。正式要求行政院停止甩鍋地方，請行政院長卓榮泰、劉世芳、陳駿季承擔政治責任。