即時短評／黎明重劃案不是個案 自辦市地重劃為何失控？

台中黎明自辦市地重劃案，是台灣有史以來規模最大，歷經十多年訴訟、五度更審後，法院最新判決一方面認定重劃會並非合法成立，運作過程違反誠信原則，另一方面仍認為黎明幼兒園妨害整地施工，須拆除。案件至此，爭議並未完全落幕，也再次引發外界對自辦市地重劃制度的討論。

自辦市地重劃原本是由地主自行組成重劃會推動開發，政府僅負責核定與監督。不過在實務上，重劃會雖屬民間組織，卻能決定土地重分配、拆遷時程等事項，對地主權益影響甚大，但政府介入的空間有限。

黎明案中，法院先後認定重劃會涉及人頭地主、程序不完備，甚至不具合法性，仍能多年推動重劃，反映現行制度對重劃會的約束並不嚴格。

地方政府在此制度中的角色，備受關注。依規定，市府需核定重劃會成立，並審查地主名冊、工程計畫與費用，但多以書面資料為主。直到司法程序展開後，才確認有人透過虛報補償費與工程費，取得大筆抵費地，相關問題未在行政階段被發現。

黎明幼兒園的處境，也顯示地主的選項有限。園方自始表達不願參與重劃，仍被劃入重劃區，訴訟一路打了十多年，即便部分審級勝訴，爭議卻越演越烈，地主除了走司法途徑，缺乏其他處理方式。

從判決結果來看，法院只能就個案是否合法作出判斷，無法處理制度設計本身的問題。學界與實務界普遍認為，未來自辦市地重劃制度，仍需檢討政府查核方式、持不同意地主的處理機制，以及大型開發是否應改由公辦或政府主導。

黎明案不容被視為單一個案，政府制度應著手改革，強化政府實質監督權限，地方政府不應僅止於形式核定，對重劃會成員資格、地主名冊、財務結構應有實質查核權，並建立定期稽核與退場機制。

政府應建立不同意地主的保護制度，明確規範，在不同意比例或重大爭議未解前，不得強行推進工程，並提供替代方案。

另檢討自辦與公辦的界線，涉及大規模開發、公共設施比例高的重劃案，應回歸公辦或準公辦模式，避免將高度公共性的開發責任完全推給私辦，甚至衍生弊端。