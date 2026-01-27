影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
志在角逐下屆台中市長的立法院副院長江啟臣表示，目前還沒收到黨中央第二次協調會的通知。記者陳敬丰／攝影
志在角逐下屆台中市長的立法院副院長江啟臣表示，目前還沒收到黨中央第二次協調會的通知。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。日前傳出黨中央2月6日將開第二次協調會，江啟臣今天被問及此事，表示「現在還不知道下一次什麼時候」，沒有收到正式通知。

江啟臣今天出席台中新丁粄節記者會，會中被媒體問及「下次協調會想表達哪些意願」，他回應「我現在還不知道下一次什麼時候」；媒體追問，還沒有收到確定的時間地點通知？江回答，他不知道，目前沒有收到正式通知。

楊瓊瓔昨天也表示，沒有接獲2月6日要第二次協調的通知。

日前有消息傳出，國民黨中央2月6日舉辦第二次協調。台中市長盧秀燕也表示，8年前她與江啟臣的黨內初選公布時間是2月19日，如果第二次協調不能成功，希望黨中央盡快辦理初選，不要超過8年前的時間點。

