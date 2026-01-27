快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

林佳龍登印尼媒體「時代雜誌」 促雙邊交往不應受限一中原則

中央社／ 台北27日電

外交部林佳龍印尼「時代雜誌」專訪指出，台灣與印尼交往不應受限「一中原則」，應回歸務實合作與互利共榮。台灣願協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍9日接受印尼「時代雜誌」（Majalah Tempo）視訊專訪，這是他上任以來首度接受東南亞媒體專訪。

林佳龍指出，中國近年持續對台灣施加軍事威脅，並結合軍機侵擾、資訊操縱與認知作戰等混合手段，試圖改變台海現狀，其地緣政治野心也已擴及日本與菲律賓，甚至透過主張「琉球群島屬於中國」等論述，挑戰二戰後建立的國際秩序。

林佳龍表示，相關行徑顯示，中國已經成為破壞印太區域和平與穩定的主要來源。面對中國威脅，台灣政府將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定。

林佳龍強調，台灣無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。

關於台灣與印尼關係，林佳龍表示，雙方交往不應受限於中國的「一中原則」，應回歸務實合作與互利共榮。他以中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例指出，中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約上引發爭議。

林佳龍說，相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。

林佳龍指出，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用。台灣作為全球半導體供應鏈關鍵節點，願扮演橋梁角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

林佳龍最後強調，台灣與印尼合作空間巨大。台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。

林佳龍 印尼 外交部

延伸閱讀

曾促成復交、與澳總理吃飯 楊進添歷數戰果

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

林佳龍接見義大利國會跨黨派訪團 深化台義友誼

NGO領袖論壇登場 林佳龍：規劃在台北設國際非政府組織中心

相關新聞

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

韓媒報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅從15%漲至25%，南韓總統府將召開緊急會議商討對策。國民黨發言...

家族公司遭爆長年承攬縣內工程60億 宜蘭縣議長：可受審視

正爭取國民黨下屆縣長提名的宜蘭縣議長張勝德今天遭爆家族營造及建設公司長年承包縣內公共工程，且不斷追加預算，有利益未迴避、...

馬太鞍洪災偵辦層級恐上至徐榛蔚 羅智強：要不要逮捕劉世芳、陳駿季

去年9月23日發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，檢調偵辦中。「鏡周刊」報導指，偵辦層級或上升到花蓮縣長徐榛蔚，朝向廢弛職務釀成...

美元資產過度曝險遭經濟學人、IMF點名 央行過於樂觀？

2025年11月14日，《經濟學人》以專題報導點名台灣，直指央行為維持出口競爭力而長期壓抑匯率，已誘發了「台灣病」（Taiwan Disease），或「福爾摩沙流感」（Formosan Flu）。且台灣金融市場以壽險業為首，對美元資產的過度曝險，國際貨幣基金組織（IMF）最新一期《全球金融穩定報告》中，台灣美元資產曝險規模「大到不成比例」，台灣金融機構持有的美元資產，相對於台灣國內外匯成交量的比例，高過45倍，居報告中全球各國之首！遠遠高於約25倍的韓國、加拿大與挪威，以及約15倍的日本、英國與德國。

伍麗華攜手原民永續協會理事長葉治平：以企業採購力驅動原鄉淨零轉型

民進黨立委伍麗華發起立法院氣候韌性與能源永續發展促進會，今天攜手台灣原住民淨零永續發展協會，舉行「原萃獎——跨界成果發表...

國共智庫交流2月2日登北京 蕭旭岑、李鴻源領軍 宋濤作東宴請

國共恢復交流的論壇將延至2月2日至2月4日舉辦，並由副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。