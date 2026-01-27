伍麗華攜手原民永續協會理事長葉治平：以企業採購力驅動原鄉淨零轉型

民進黨立委伍麗華發起立法院氣候韌性與能源永續發展促進會，今天攜手台灣原住民淨零永續發展協會，舉行「原萃獎——跨界成果發表暨原住民族淨零永續行動」記者會。原住民淨零永續發展協會理事長葉治平表示，獎項設計具備四大指標：採購規模、綠色標準、直接鏈結與能力建構，解決了過去企業「有心採購卻無通路、有產品卻無認證」的痛點。

伍麗華表示，原鄉擁有巨大的「自然碳匯」資產，透過「原萃獎」的機制，將從過去的公益捐贈轉向實質採購，讓原住民族成為台灣邁向2050淨零轉型的關鍵夥伴。

伍麗華指出，面對全球供應鏈的減碳壓力與歐盟CBAM規範，台灣企業迫切需要綠色解方。原住民族保留地長期保育造林，擁有台灣最豐富的自然碳匯與生態多樣性，原鄉不應只是被動接受補助的邊陲，而是能提供企業ESG解決方案的核心資產，成立促進會的目的，就是要搭建國會、企業與部落的橋樑，推動公正轉型。

伍麗華和葉治平也共同宣示，將借鏡加拿大CAMSC的成功模式，打造屬於台灣的原民隊（Indigenous Team Taiwan），透過建立可信賴的產銷平台，目標是讓原民綠色產業鏈成為國際大廠（如Apple, RE100成員）供應鏈中不可或缺的一環 。

首屆原萃獎將在今年試辦，並規畫在第二、三季推動部落生態旅遊踩線團，讓企業親身體驗碳匯價值。伍麗華表示，透過國會的力量監督並推動跨部會合作，讓「原萃獎」成為台灣企業競爭力的綠色指標，實踐環境永續與族群經濟共榮的願景。