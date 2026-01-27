卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日完成赤手攀爬台北101大樓。記者季相儒／攝影
美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101。行政院長卓榮泰發文喝彩，但文中卻稱「台灣101」。國民黨立院黨團書記長羅智強批卓榮泰無聊到極點，他酸，「叫前總統陳水扁之子陳致中改叫『陳致台』好了」。

霍諾德成功徒手登頂台北101，董事長賈永婕被讚行銷成功，更有人拱其參選台北市長。對此，羅智強說，最後做決定的都是台北市民。台北市長蔣萬安現在就是把台北市政做到最好，相信對蔣萬安而言，政績就是最強的後盾。至於任何的社會賢達或是其他人想要參選台北市長，都是尊重。

有媒體報導指卓榮泰提到把台北101改成台灣101，蔣萬安回「我現在是台灣市長？」對此，羅智強說，卓榮泰吃飽太閒？這麼多正事要做，一個院長每天搞正名運動嗎？「叫陳致中改叫『陳致台』好了」。那是老笑話。台北市所有的東西都改成台灣就好了，像是台北美術館改成台灣美術館。台中也可以改啊，像是台中所有大道或台中任何路名，台南、高雄也一樣。

羅智強表示，他最近聽到笑話，台灣以後所有的大學都改為台灣大學，因為都在台灣，就叫台灣大學。以後每個人都是從台大畢業的。無聊到極點的卓榮泰。

