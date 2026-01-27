快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

封殺軍購換論壇交流？國民黨駁斥惡意謠言喊提告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為立院程序委員會日前表決，藍白再度封殺國防特別條例草案排入議程。（本報資料照片）
圖為立院程序委員會日前表決，藍白再度封殺國防特別條例草案排入議程。（本報資料照片）

針對自由時報報導指，國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。國民黨今駁斥說相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

國民黨指出，自由時報在不到24小時內，報導說法竟前後完全相反。昨日指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，今又改口稱「擋軍購有功，下周即可舉辦論壇」，前後論述南轅北轍、自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。

國民黨重申，國防特別條例及軍購預算的審查，是立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

國民黨表示，令人遺憾的是，國民黨已多次公開澄清，清楚說明兩岸交流與軍購議題並無任何關聯，自由時報仍一再重複散布不實指控，持續以錯假資訊誤導輿論。相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，國民黨決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。

國民黨呼籲，台灣的民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。

國民黨 軍購 兩岸交流

延伸閱讀

無人機、機器狗納國防特別預算 馬文君：支持強化戰力但反對黑箱

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

國共智庫交流2月2日登北京 蕭旭岑、李鴻源領軍 宋濤作東宴請

民進黨團：尊重民眾黨版軍購條例 籲政院版一同付委審查

相關新聞

卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101。行政院長卓榮泰發文喝彩，但文中卻稱「台...

封殺軍購換論壇交流？國民黨駁斥惡意謠言喊提告

針對自由時報報導指，國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。國民黨今駁斥說相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操...

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮　江啟臣：行政院趕快送文本

美國對台關稅落在15%，立法院藍白黨團日前表示會「嚴格審查」台美貿易協議，然而美國總統川普今宣布韓國關稅從15%調升到2...

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。未來我國立法院審議美台關稅協議，恐也將面臨同樣...

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

韓媒報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅從15%漲至25%，南韓總統府將召開緊急會議商討對策。國民黨發言...

國共智庫交流2月2日登北京 蕭旭岑、李鴻源領軍 宋濤作東宴請

國共恢復交流的論壇將延至2月2日至2月4日舉辦，並由副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。