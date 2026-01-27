南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強。記者屈彥辰／攝影
美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。未來我國立法院審議美台關稅協議，恐也將面臨同樣問題。國民黨立院黨團書記長羅智強今闡明立場，對外協議依法審查把關。

川普突然宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。

羅智強說，不管是對外協議、法案跟預算，立委在國會職責就是傾聽社會意見、廣泛溝通，為台灣利益把關。相關法案、協議、預算等，都會依法審查，依法把關。

關於民眾黨團已提出白營版本的軍購條例草案，羅智強說明國民黨團立場一直一樣。希望不管是特別軍購、總預算，尤其是特別軍購部分，賴清德總統能夠兌現選舉諾言，來立法院報告並備詢。同時針對立法院通過的軍人加薪、警消退休保障等，能盡速合法編列。這些都是國民黨的基本立場，沒有改變。

針對川普突宣告美國對南韓關稅調升，國民黨立委黃健豪說，美國壓力是行政部門要面對，立法院是監督中華民國的行政單位，目前為止行政院都還沒告知國人完整的談判結果，只強調15%的關稅，但包含汽車、農產品、避免雙重課稅等重點，都沒講清楚，這些都會衝擊國內就業市場，也影響投資意願，想審也不知道怎麼審。另外南韓是去年7月談妥，我方則是今年1月才談妥，理論上賴政府應該有更充裕的時間向國人說明這些細節。

南韓 國民黨 立法院

