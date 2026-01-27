高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
曾任前議長許崑源助理的陳雅敏（左）宣布參選第八選區議員，在服務處成立日，議員曾麗燕（右）現身相挺。圖／取自陳雅敏臉書
國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許崑源助理的許雅敏及現任里長黃裕庭積極搶進，藍營選將在前金、新興及苓雅選區競爭激烈。

高市議員第八選區（前金、新興及苓雅）應選五席議員，現有許采蓁（國）、黃紹庭（國）、黃文益（民）、郭建盟（民）、湯詠瑜（民），國民黨兩席、民進黨三席。

2022年高市議員選舉，國民黨在前新苓選區提名黃紹庭、許采蓁及陳若翠三席，黃、許順利當選，陳連任失利。2026選舉，陳若翠轉戰局第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹），新人黃裕庭、許雅敏宣布參選。民進黨部分，尚無新人爭取提名，現任3人穩扎穩打。

國民黨前新苓選區有三席提名空間，黃紹庭陷入官司爭議，黨部冷處理，未來是否提名變數大，但另有苓雅區仁政里長黃裕庭跟隨柯志恩出席公開活動，爭取國民黨提名。另一新人許雅敏以無黨籍參選，不過她曾經擔任前議長許崑源辦公室主任，本月24日成立服務處，議員曾麗燕及前議員吳益政皆到場，積極搶攻許崑源之女許采蓁票倉。

民進黨高雄市長初選落幕，緊接著將是議員初選登場，各選區新人積極爭取選民支持。在民進黨壓力下，國民黨預計下月底公布第一波無爭議選區市議員提名，藍綠基層選戰開始進入熱戰。

國民黨高雄市第八選區有黃紹庭（左）及許采蓁（中）兩席議員，黃紹庭受官司影響，是否爭取連任仍是未知數。記者徐白櫻／攝影
高雄市苓雅區仁政里里長黃裕庭（右）爭取國民黨高市議員提名，去年就開始張掛看板，近日也常跟著立委柯志恩一起跑行程。圖／國民黨高市黨部提供
議員 國民黨 黃紹庭

