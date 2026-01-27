快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

韓媒報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅從15%漲至25%，南韓總統府將召開緊急會議商討對策。國民黨發言人牛煦庭表示，美方是項莊舞劍，意在沛公，一方面用外部矛盾轉移內部問題；二方面有劍指中國大陸的意味。

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，美國在韓國的前一手是恐嚇加拿大，作為中等強權的加拿大跟韓國意圖做平衡式外交，和各方保持等距，這件事一旦在全世界被串連起來時，對川普的大戰略將造成毀滅性的衝擊。

牛煦庭說，美國現在在搞單邊主義，但川普的套路最害怕其他人聯合起來，找到另外一條路來抵制，當美國玩這樣的手段的時候，可以壓迫、要大部分的國家買單，但對像中國大陸、俄羅斯大型強權國家，就會吃癟。因此，川普不能坐視這樣的事發生。

牛煦庭認為，美國名義上說是因為南韓國會的拖延，但哪個地方沒有這個狀況？而且韓國跟美國是簽MOU，協議本文是沒有進到國會的，效率、執行強度跟協議比起來有差距，對美國來講，簽ＭＯＵ度快，而且有的是方法逼你。

對於台灣民眾黨立法院黨團昨提出軍購特別條例，牛煦庭說，國民黨也在研擬自己的黨版，邏輯上應該會類似，但在額度與時間上會有落差。他重申，國民黨不是反對國防，但在野黨也不能讓政府隨便開空白支票。有沒有空白授權、對於長期財政的排擠效應，這本來就是在野監督的責任，不能因為美國會施壓或關切，就忽略、放棄民主的本質，這是不對的。

牛煦庭說，之所以講說要等距、用靈活的方式遊走各方之間，不就是因為他們試圖維繫中華民國的自由民主體制？如果為了這樣的事放棄自由民主體制，不是很奇怪嗎？這件事其實可以適度跟社會溝通，所以並不是沒有任何動作，也不是為反對而反對，而是試圖在這個過程中去尋求平衡，尤其是財政的部分。

他也說，台灣的危機從來就不只是國防，國內經濟分配、少子女化的問題，以及下個世代脫離意識形態的國家安全戰略等等，都有必要一起討論。

美國 牛煦庭 川普

延伸閱讀

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離

川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

施壓南韓國會 川普威脅對韓關稅由15%增至25%

相關新聞

卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101。行政院長卓榮泰發文喝彩，但文中卻稱「台...

封殺軍購換論壇交流？國民黨駁斥惡意謠言喊提告

針對自由時報報導指，國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。國民黨今駁斥說相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操...

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮　江啟臣：行政院趕快送文本

美國對台關稅落在15%，立法院藍白黨團日前表示會「嚴格審查」台美貿易協議，然而美國總統川普今宣布韓國關稅從15%調升到2...

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。未來我國立法院審議美台關稅協議，恐也將面臨同樣...

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

韓媒報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅從15%漲至25%，南韓總統府將召開緊急會議商討對策。國民黨發言...

國共智庫交流2月2日登北京 蕭旭岑、李鴻源領軍 宋濤作東宴請

國共恢復交流的論壇將延至2月2日至2月4日舉辦，並由副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。