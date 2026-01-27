林佳龍：資訊爆炸有心人惡意操弄議題 成為治理新挑戰

外交部長林佳龍今天表示，台灣1987年解嚴，同年台積電創立，象徵台灣的政治民主化與科技創新，一同萌芽茁壯。在科技帶來資訊爆炸的當下，有心人惡意操弄，讓許多議題更難形成共識，對城市治理帶來新的挑戰。

臺灣民主基金會上午舉辦「在地民主：全球協力下的城市創新治理」國際論壇，臺灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜以及臺灣民主基金會副董事長、外交部長林佳龍致詞為論壇揭幕，歐洲、北美洲、拉丁美洲國際組織代表與會。

林佳龍表示，台灣1996年首度總統直選，正式成為民主國家，今年正好30週年，然而台灣民主根基源於「地方自治」，早在1950年，台灣就首度進行縣市長選舉。

林佳龍指出，良好的地方治理，關乎人民的日常生活，也攸關國家民主的長遠發展。近年地方政府逐步蛻變為民主治理的創新者，並透過國際網絡分享經驗，「在地創新、全球協力」的潮流方興未艾。

林佳龍特別提到，1987年台灣解除戒嚴，同年張忠謀創立台積電。台灣的政治民主化與科技創新，就在同一年、同一塊土地上萌芽茁壯，象徵科技發展與城市治理始終緊密連動。

林佳龍以擔任台中市長的經驗，說明智慧應用對城市治理的協助，但也提醒科技快速發展帶來的資訊爆炸，加上有心人的惡意操弄，讓許多議題更難形成共識，對城市治理帶來新的挑戰。

韓國瑜透過預錄影片說，今天的論壇共同思考城市在全球民主治理網絡中的角色，期待透過思辨人工智慧對民主治理的利弊、機會、風險與治理責任，進而尊重民主價值，並審慎運用人工智慧。

「在地民主：全球協力下的城市創新治理」國際論壇以「AI x Democracy」為主軸，由無任所大使唐鳳主持，並舉行「AI vs.真人辯論會」，由AI辯士與學者進行辯論。