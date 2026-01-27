營養午餐免費新北遲未跟進 劉和然提3個做法

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然表示，新北營養午餐可透過部分補貼、補助對象擴大及國家支應三方向來思考。圖／翻攝網頁畫面
新北市副市長劉和然表示，新北營養午餐可透過部分補貼、補助對象擴大及國家支應三方向來思考。圖／翻攝網頁畫面

台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費等政策，後續多數縣市都跟進，全台最多學生數的新北市至今遲未點頭應允，新北市副市長劉和然今接受「誰來早餐」廣播節目專訪時表示，新北市預算已經編列完成，歲出部分只能刪減或維持不可能增加，但可透過部分補貼、補助對象擴大及國家支應三方向來思考。

劉和然說，新北國中小學生數32萬人為全國最多，若全面推動免費營養午餐，每年需新增約46億元，且必須年年編列，新北預算已編完，歲出部分只能刪減或維持，不可能增加，營養午餐46億元等同於特教支出的預算46億元，新北不是不做而是不能排擠。

劉和然表示，現在新北營養午餐思考的方向有3種，第一是部分補貼，如政府出3天費用，家長出2天，另一種是補助對象擴大，把現在中低收入或弱勢戶的標準降低，另一個做法則是政府所成立的少子化辦公室，把照顧青年人部分，從0到6歲國家養政策，更要6歲到15歲營養午餐國家出，這樣才能照顧全國年輕的夫妻，且一年政府的支出才300億元。

