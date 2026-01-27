新北市長選戰整合...侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨人選遲未定，目前民調、呼聲最高的北市副市長李四川，今出席北市市政會議前，再被媒體問是否有「李劉會」？李四川說，「有啦，我們在行政院時常見面。」

不過被問及是否出國前，有跟新北市長侯友宜見過面？李四川僅謝謝回應。

新北市長選戰，國民黨推派誰出來參選未定，接下來還有如何與民眾黨整合，目前民調、呼聲最高的仍是北市副市長李四川，不過新北副市長劉和然仍積極爭取，原本傳出本周將有李劉會，不過李四川昨天受訪說，他跟劉和然、侯友宜時常會在行政院會見面，沒有一定要訂一個時間見面。

新北市長侯友宜昨天被問基層焦慮時也表示，「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，會按照既有時間、節奏、程序團結往前走。」