影／江啟臣、楊瓊瓔同台 江啟臣向選手喊話：發揮運動家精神

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔今天同場參加台中市中等學校運動會開幕，二人在台上談笑，暫解外界認為二人因競選台中市長不和傳聞；江啟臣向台下學生選手勉勵，第一超越自己，第二尊重對手，第三發揮運動家精神，「只要展現這種精神，這場賽事你就贏了」。

江啟臣今天到豐原的台中市中等學校運動會開幕，媒體問他昨晚美麗島最新民調，江啟臣比楊瓊瓔支持度領先，江啟臣表示，他還沒看到內容，他說所有民調都尊重，都是進步的參考，最重要的還是「以民為本，繼續努力， 做人民想要我們做的事情」。

江啟臣表示，隨著選戰緊湊，一定有愈來愈多民調，他不可能都回應，而是內部參考，每個民調都有可參考的地方，最重要的是民眾支持，期待都要能看到，用行動回饋。

立委楊瓊瓔被問到民調問題，她表示，所有民調都尊重，她長期在基層探求民謨，解決問題，她認為現階段最重要的是制度內如何取得基層的支持和信賴，每分民調都尊重，但是絕對不是單一可做決定，她說自己要繼續加油，自己現在最在乎的是整體勝選在台中，希望台中未來更好，這是她現在最關心的問題。

被問到黨中央協調問題，楊瓊瓔表示，她不設定任何期程和態度，她從一而終，依黨中央提名機制，照制度走，最讓基層安心就是希望選出最強候選人，在制度、公平和團結力道上，產生的候選人，才是基層最希望看到的。