交通部三機關組織法修正 鬆綁資位制人員調任升遷限制

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院長韓國瑜上午主持院會，敲槌宣布三讀通過交通部航港局、公路局、高公局組織法等三部法律修正。記者余承翰／攝影
立法院長韓國瑜上午主持院會，敲槌宣布三讀通過交通部航港局、公路局、高公局組織法等三部法律修正。記者余承翰／攝影

為保障交通部有關機關資位制人員權益及用人彈性，立委提案修法，立法院今天院會三讀通過交通部航港局、公路局、高公局組織法等三部法律修正，交通資位制人員除轉任外可調任至原機關其他職務，港務人員升資考試自117年9月15日以後也不再辦理。

交通部航港局組織法、公路局組織法、高公局組織法原規定，資位制人員雖可以調任同類職務，但不得升遷，除影響人員權益外，也影響機關用人彈性。為機關用人彈性及公平性，民進黨立委李昆澤等人提案修訂交通部航港局、公路局、高公局組織法部分條文修正案。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議已於去年底完成上述修正案初審，刪除交通資位制人員需「留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」的規定，立法院院會今日接續處理二、三讀程序。

「公路局組織法」、「高公局組織法」三讀修正條文指出，以交通事業人員任用條例審定有案之佐級以上現職人員，得準用交通事業人員與交通行政人員相互轉任資格及年資提敘辦法辦理，轉任或繼續適用原法令規定，繼續適用原法令規定者，得調任該局及所屬機關其他職務。

「航港局組織法」三讀修正條文明定，交通事業人員任用條例審定有案之佐級以上現職人員，於中華民國118年9月14日前，得辦理轉任或繼續適用原法令規定，繼續適用原法令規定者，得調任所屬機關其他職務。交通事業港務人員升資考試，自中華民國117年9月15日以後不再辦理。

高公局 航港局 交通部

相關新聞

營養午餐免費新北遲未跟進 劉和然提3個做法

台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費等政策，後續多數縣市都跟進，全台最多學生數的新北市至今遲未點頭應允，新北市副市長劉和然今接...

新北市長選戰整合...侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨人選遲未定，目前民調、呼聲最高的北市副市長李四川，今出席北市市政...

影／江啟臣、楊瓊瓔同台 江啟臣向選手喊話：發揮運動家精神

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔今天同場參加台中市中等學校運動會開幕，二人在台上談笑，暫解外界認為二人因競選台中市長不和傳...

民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

美國總統川普表示，南韓國會遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，宣布即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%...

2026藍白合破局恐非空穴來風 誰是最大絆腳石？

2026藍白合破局出現預兆？近來綠側翼媒體不斷帶風向指柯文哲對黃國昌「小藍路線」踩煞車，甚至暗示「綠白合」可能重現，表面看似政治操作，實則並非空穴來風。從新北、嘉義市到宜蘭，藍白在地方選戰的協調遲遲無法定案，已為2026埋下變數，只要六都中有一都失守，恐將直接影響2028年政黨輪替的可能性。藍白合最大絆腳石是誰？背後陰謀又是什麼？

