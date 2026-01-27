快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

國共交流無涉擋軍購 藍備妥黨版特別條例能買的都納入

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照
民眾黨黨版軍購特別條例，有機會在周五的立法院院會中排入議程，反觀國民黨遲無具體動作，引發北京要求阻擋軍購的質疑。據了解，國民黨版軍購特別條例，已由主責2月登陸交流的國民黨智庫備好多個版本，就等國民黨立院黨團確認版本及提出的期程、方式，且能買的武器項目都會有，與2月的國共交流毫無關聯。

國民黨智庫將在2月2日到4日組團前往北京，針對觀光等多個產業與對岸產學界進行前瞻性交流活動，但由於正值軍購特別條例送立院審議的關鍵時刻，國民黨卻遲遲沒有針對內容細節表達立場甚至提出版本，引發北京對國民黨阻擋軍購不利的揣測；甚至有媒體連結2005年「連胡會」前國民黨多次杯葛軍購做例子，大做文章。

據了解，針對軍購特別條例在立法院中的議事進度，國民黨方面全由立院黨團負責，但黨版軍購特別條例則由國民黨智庫草擬，且早在民眾黨主席黃國昌表態要提出民眾黨版前，國民黨智庫就已經在規劃國民黨版，目前也備好多個版本，確實能買到的武器都會納入，就等國民黨立院黨團確定版本後推出。

也由於草擬軍購特別條例的國民黨智庫，同時是規劃二月國共交流的主責單位，因此並沒有所謂北京出手要國民黨阻擋軍購特別條例的問題；至於這次的交流從原本傳出的1月27日至29日向後順延，主要是因為消息提前曝光，但不僅交流的細節還沒確認，卻先被綠營扣上「擋軍購換門票」的帽子，雙方經協調才會向後順延，並北京採取「技術性推遲」。

知情人士批評，賴政府國安人士頻頻針對國共交流透過特定媒體放話，無非就是想要破壞、抹紅這次的兩岸交流；知情人士也說，這次交流國民黨不會有現任立委參與，更透露國民黨版軍購特別條例，重點會放在要確認能買到及交貨期程，負責任的把關，不會為擋而擋。

國民黨 軍購 特別條例

