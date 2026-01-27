立院三讀 農退儲金提繳 農民、政府負擔改4比6

立法院會今天三讀「農民退休儲金條例」修正案，這次修法重點是農退儲金提繳金未來將以每月最低工資乘以提繳比率2倍計算，農民與政府負擔總金額，從現行的5比5，改為4比6；若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元。

農民退休保障包括農退儲金和老農津貼，農民退休儲金2021年元旦上路，只要符合資格，以每月基本工資為基準，自行提繳1%至10%，提繳費率每年可調整2次，農業部將提撥相對應金額到專戶，一路繳納至65歲，便可按月從專戶中提領退休金；但現行農民與政府按月提繳相同金額，各負擔一半，上路5年覆蓋率不到5成，青農更少。農業部分析，青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，因此提出修法。

另外，針對斜槓務農者，這次修法也明定，不一定需要農保身分，只要參加勞保或國民年金保險的實際從事農業工作者，且未滿65歲、未領取勞保老年給付、無雇主提撥退休金等，也能加入農退儲金。