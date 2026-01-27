公聽會談不在籍投票 中選會被提名人看法兩極

在野力推不在籍投票法制化，內政委員會昨天開公聽會討論，中選會委員被提名人看法兩極。眾多學者專家則認為可推動，但彼此意見分歧，有些人認為技術不是問題，行政單位不該找藉口怠惰；也有人認為當中會有風險，今年要適用也太趕，應謹慎評估，漸進推動。

內政委員會昨天接續召開中選會人事同意權公聽會、不在籍投票立法公聽會，被提名人及學者專家也都針對公投綁大選、不在籍投票發表相關的意見。

中選會主委被提名人游盈隆指出，公投綁大選、不在籍投票是重要議題，須積極面對、妥善處理；副主委被提名人胡博硯說，中選會面對選舉策略變革會忠實執行，並滾動檢討過往疏漏環節。

中選會委員被提名人對不在籍投票則意見兩極，律師黃文玲憂貿然推行恐引更大爭議，損及選舉結果的社會信賴，應由立法院充分討論審議；公投綁大選也恐淪政治表態或陣營對決，模糊公投焦點。她表示，立法院已修法，仍會依法行政，但在選務方面，辦理選舉與公投應區分。

中選會委員被提名人、教授蘇嘉宏主張保障海外求學、就業國人的參政權，支持在確保選舉公平、祕密與安全性前提下，評估通訊、移轉、駐外投票，以及科技網路上應用的可能性、可行性，提升民主制度包容性。

雲科大科法所教授楊智傑表示，南韓經驗最值得參考，只要身分確認機、筆電連網、選票印製機三樣設備即可；政府過去曾自豪領口罩系統，台灣技術不可能做不到，不用找藉口及理由阻礙人民選舉權。

前監委、開南大學法學院副教授仉桂美也說，二○二三年憲判第十一號就指出，應承認人民擁有工作場域選舉權，不能方便人民投票根本是行政怠惰。

高科大科法所教授羅承宗則說，未來一定要推動不在籍投票，但目前沒有預算也很難推動，民眾黨版把範圍開到最大、完全沒有緩衝，這真的要審慎討論。

民團經民聯智庫研究員黃承瀚說，台灣碰到介選情況，且不在籍投票可能無法達到鼓勵投票最好效果，仍應審慎推動，先從總統、原民立委選舉推動比較好。