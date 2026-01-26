內政部：環境部擬修廢清法 提升管理土石方法律位階

快訊

中央社／ 台北26日電

針對土方之亂，民團要求將管理位階提升到法律層級。內政部說，環境部正推動廢棄物清理法修法，包括授權營建剩餘土石方中央主管機關訂定全國一致的流向申報、追蹤規範等管理事項，並訂有相對應罰則，提升管理土石方法律位階。

監督施政聯盟等團體今天上午與民眾黨立委陳昭姿召開記者會表示，肯定及支持國土署用GPS加電子聯單的土石方全流向管理，但應修正「營建剩餘土石方處理法」，將管理位階提升到法律層級。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，感謝民間團體肯定及支持繼續推動土石方全流向管理制度，為終結土方違規清運亂象，及善盡守護國土保育責任，中央與地方早於民國113年起檢討土方流向政策，今年正式實施「營建剩餘土石方全流向管理」新制，借重GPS系統及電子聯單等科技，以有效遏止不肖業者違法傾倒營建廢土與營建廢棄物的不法行為。

國土署指出，環境部正在推動的廢棄物清理法修法方向與民間所提意見相同，包括授權營建剩餘土石方中央主管機關訂定全國一致的流向申報、追蹤規範等管理事項，且訂有相對應罰則等，並嚴懲土石方非法棄置或污染環境者，也提升管理土石方法律位階。

國土署說，此外，環境部也推動資源回收再利用法修正草案，導入綠色設計概念，強化可再利用資源循環體系，雙法修正草案後續經行政院審議通過後，將送立法院審議。

針對農地改良回填的擴展作法，國土署再次澄清，現行依照農業發展條例施行細則規定，填土土壤不得為營建剩餘土石方，並沒有要修正該細則。

此外，農地改良目的是為改善農耕環境，須由地主向縣市政府申請，須檢具合法土方來源證明文件且檢驗合格，再經地方政府檢測合格後，才可填土改良；因此，農地改良所需土方量不會太多，而農地改良與營建剩餘土石方去化無關，兩者申請程序與目的皆不同，不應混為一談。

國土署 法律 農地 土方

