人事總處駁政府組織「越改越肥」 任務編組是各國常態

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院外觀。圖／聯合報系資料照片
媒體報導民進黨執政組織「愈改愈肥」，淪政治作秀與酬庸。人事總處今天澄清與事實不符，現在的部會及三級機關數量都較前總統馬英九執政時少；至於採任務編組處理跨部會、臨時或新興重大業務，歷任及各國政府多有所見。

人事總處指出，因應國家數位轉型及落實全民運動政策，行政院整合部會功能並新設數位發展部及運動部後，目前二、三級機關數量，分別由前總統馬英九執政時期的37個與186個，精簡為31個與127個。

人事總處表示，面對極端氣候衝擊、資安威脅、嚴重少子女化與超高齡社會等全新挑戰，組織設置不能是僵化的石碑，須因應角色及功能合理調整，以靈活應對，近年新設的運動部等新機關符合全民及朝野期待。

人事總處指出，115年中央政府機關總預算的預算員額較101年減少1.2萬餘人，並無所謂員額大幅膨脹。且針對整體中央政府機關員額管理，人事總處均採「當增則增、應減則減」及「以緩濟急」等精神，合理核實調配管控。

針對外界關注任務編組，人事總處說，依中央行政機關組織基準法第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員由相關機關人員派充或兼任。鑑於政府治理範圍較過去更多元複雜，採用任務編組處理跨部會、臨時性或新興重大業務，歷任及各國政府都多有所見。

人事總處回顧，馬英九執政時期，也曾於97年全球金融海嘯，成立財經諮詢小組召開多次會議，提供行政部門參考。這類機制核心目的是「高層決策協調」與「民間意見對接」，而非取代既有行政體系。

人事總處也強調，政務人員由院長依專業考量任命，並無所謂濫用私人。目前中央二級機關得以政務進用的副首長共55人，另三級機關首長得衡量業務性質、預算規模、人才遴選具困難度及產業互動性等因素，以常務、政務雙軌進用方式規劃，目前立法通過也僅有7個，占整體127個三級機關比率約5%，應無報導所稱摧毀文官體制問題。

中央政府 行政院

