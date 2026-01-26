不在籍投票立法公聽會 學者專家樂見…但對期程、推動細節意見分歧

立法院內政委員會今天開「不在籍投票立法」公聽會，眾多學者專家都認為可以推動，但彼此意見分歧，有些人認為技術不是問題，憲法到法律都有保障人民投票權的精神，行政單位不該找藉口怠惰；也有人認為當中會有風險，今年要適用也太趕，應謹慎評估，漸進推動。

在野力推不在籍投票法制化，今天中選會人事同意權公聽會時，被提名人意見兩極；下午針對「不在籍投票立法」公聽會，主管機關及學者專家大方向都認為要推動，不過就期程及推動細節則看法兩極。

中選會選務處長王曉麟表示，全面實施不在籍投票有極大風險，建議「先公投，後選舉」。台北市選委會副總幹事蔡明儒舉例，投票地點跟作業人員招募都是問題，很難有誘因；高雄市選委會副總幹事李錫冰也說，恐難維護秘密投票，作業複雜恐也讓選務準備期限拉長。

雲科大科法所教授楊智傑表示，南韓經驗最值得參考，其實並沒有這麼困難，只要身分確認機、筆電連網、選票印製機三樣設備即可，過程也只要兩人操作；政府過去曾自豪領口罩系統，台灣技術不可能做不到，不用找藉口及理由阻礙人民選舉權。

前監委、開南大學法學院副教授仉桂美也說，現在公投綁大選，僅推動不在籍公投很奇怪。再者，112年憲判第11號就指出，應承認人民擁有工作場域選舉權。112年訴字第969號也判決，受刑人未能投票是違法；不能方便人民投票根本是行政怠惰。

高科大科法所教授羅承宗表示，沒有人說不做不在籍投票，只是範圍為何，目前情況來看，沒有預算也很難推動，今年鐵定無法執行，民眾黨版把範圍開到最大、完全沒有緩衝，這真的要審慎討論。

民團經民聯智庫研究員黃承瀚分析，日韓是人籍分離制度，台灣則碰到中國介入台灣選舉情況，且日韓投票率比台灣低，不在籍投票可能無法達到最好效果，仍因審慎推動，先從總統、原民立委選舉開始推動比較好。

民眾黨立委麥玉珍強調，主要是要避免不合理的民主門檻，民眾黨團版本絕對在確保秘密投票跟選舉安全情況下讓人民投票更方便。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，台灣模式受到國際激賞，不在籍投票非鼓勵及方便投票的唯一解方，還是應該多元評估。