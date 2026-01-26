聯輔基金會爆人事爭議！藏「創意私房會員」郭柏宏 經濟部中企署要求檢討

國民黨立委王鴻薇今日踢爆聯輔基金會中竟然曾窩藏涉犯兒少性剝削者-「創意私房」會員綽號「南橘子」的大戶郭柏宏，113年3月北院判決，但拖到去年才離職。經濟部中小企業署表示，將進行查證，嚴謹處理，要求聯輔基金會檢討人事聘用背景調查程序。

中企署指出，聯輔基金會為財團法人，董事長及總經理遴聘與任用均依相關規定報請行政院核定，並接受董事會及主管機關監督。聯輔基金會重大決策及重要事項，則依程序提報董事會及相關監督機制審議，以確保運作符合法令及章程規定。

中企署表示，員工涉及重大違反法令或不當行為，得依規定採取停職、終止聘用等必要人事處置，聯輔基金會於得知員工涉及兒少相關犯罪後，已依內部程序啟動約談並停止聘用，他們已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，落實內部考核與操守規範，杜絕類似情事再次發生。

中企署強調，聯輔基金會核心任務是協助中小企業提升經營與競爭力，在接獲相關資料後，已立即指示聯輔基金會配合提供完整說明，並依權責進行必要的查核。若查有違法事證，將移送權責機關查處，並對外公布查核情形。