營建業：全面支持國土署管理政策 呼籲授權地方設置暫存點

針對近期營建剩餘土石方去化受阻，導致全台多處建築工程停工，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶表示，業界全面支持國家政策方向，包括土方去化管制、流向管理制度及GPS定位追蹤措施，但呼籲中央授權地方政府就最終處理場或替代方案進行實質作為，解決營建產業所面臨的核心問題。

吳國寶解釋，現在問題是缺乏可即時執行的最終處理場與過渡機制，導致營建工程全面停工，已對產業造成實質且持續擴大的損害。他表示，感謝內政部國土署積極研議台北港、台中港、高雄港等土方去化方案，但相關規劃屬中長期方向，短期內無法解決眼前的停工危機。

吳國寶強調，當前全台營建產業正面臨全面停工、反覆遲滯的嚴峻處境，尤其部分工地已完成地下開挖工程，卻因土方無處可去而被迫停擺，不僅造成龐大經濟損失，更已形成明確的公共安全風險，對施工現場、周邊環境與民眾安全構成潛在威脅。

世界不動產協進會理事長張麗莉指出，即使地下室開挖深度達七、八層，實際土方內容多為表土夾雜少量雜質，其餘大多屬可再利用之土石資源；現行制度卻將所有地下室開挖土石一律視為垃圾清運，導致垃圾掩埋場容量迅速耗盡，往往僅能承接三、四個案件即告滿載，連帶使其他合法、正常推動中的工程被迫停擺。

張麗莉表示，業界理解政府訂定相關規範的初衷，在於防止垃圾隨意傾倒，避免破壞河川與山林環境，其立意正確且有其必要性。然而，配套措施尚未同步到位，特別是針對「已在進行中的個案」，目前仍缺乏清楚、可執行的過渡機制。

張麗莉強調，業界並非主張暫緩政策，也不是反對管制，更不希望因產業反彈而回到「不禁、不管」的狀態；同時，也不認同對違規行為寬鬆以對。真正的關鍵在於，既然政策目的是保護環境、守護國土與河川，就更應針對進行中、合法開發、具公共安全風險且已落實自主管理的工地，提出明確且階段性的配套方案。

她建議，政府可清楚界定在制度尚未完全到位前，施工中的工地得以透過過渡性措施，在確保安全與可追蹤的前提下，完成關鍵施工階段。如此一來，既能落實公共安全與環境保護，也能避免因制度銜接不全，造成整體產業停滯、資源浪費，甚至引發工地被迫停擺的惡性循環。