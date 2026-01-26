快訊

台灣再面臨美豬美牛叩關 楊進添揭露來時路「可理解馬蔡的難」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部前部長楊進添（右三）今天舉行《永晝不息》新書發表，多位前後任外交部長都到場肯定對台灣外交的貢獻。記者潘俊宏／攝影
外交部前部長楊進添（右三）今天舉行《永晝不息》新書發表，多位前後任外交部長都到場肯定對台灣外交的貢獻。記者潘俊宏／攝影

總統府前秘書長、外交部前部長楊進添發表回憶錄「永晝不息」，在全書的最後一文，楊進添回顧了「美牛」議題。他說，當時有美國免簽、經貿談判壓力和國內政治衝突，「若有更好的選擇，我個人當然不希望開放萊牛」；身為一個經歷過蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九不同時代的外交老兵，他可以理解馬英九和蔡英文的難，這就是我國共同面臨的外交延伸課題。

台美就貿易談判簽署投資合作備忘錄，下一步將簽署貿易協議，雙方還需敲定「開放市場」項目，美豬牛、稻米和美國汽車都是外界關注重點。楊進添說，無論美國哪個政黨執政，開放美牛都是我國逃避不了的議題，其中關係到外交、經貿，甚至國防，我國都不得不去面對和解決。

楊進添表示，不同執政黨隨著朝野位子的轉變，對開放美牛美豬態度一百八十度轉變互換，且所走的路如此相似，讓他感觸良多。

在陳水扁時代，2003年美國出現狂牛症病例，包括我國在內的許多國家紛紛禁止美國牛肉進口，但在美國的強硬態度下，扁政府2006年恢復有條件的美國牛肉進口，2007年扁政府通報世界貿易組織（WTO），一度打算開放含有萊克多巴胺（Ractopamine）的牛豬進口，後因國內壓力而延遲。

到了馬英九時期，2009年10月底，馬政府與美國簽訂「台灣美國牛肉議定書」，宣布增加開放30月齡以下的美國帶骨牛肉、內臟、絞肉，引發激烈反彈。馬英九2012年連任後，重啟與美方的貿易談判，欲解決美牛問題，同年3月，行政院宣布在「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則下，開放含萊克多巴胺的美牛進口，但排除萊豬進口。

楊進添說，「面對美牛，我個人的想法是，國人健康為第一要務，既然擋不住，如何嚴密把關就成了關鍵。」他回顧當時美國明白指出若我國不放寬美牛進口政策，就不跟台灣談TIFA（台美貿易暨投資架構協定）協定。此外，外交部不是靠開放美牛來交換美國對台灣宣布免簽，協談免簽過程中沒有觸及美牛議題，他也說，平心而論，若沒有後來的萊牛開放，免簽會不會也被拿來當作籌碼，「我個人認為不無可能」。

蔡英文於2020年連任，宣布開放含萊克多巴胺的美豬進口，過去質疑馬政府所提出微量萊劑不會影響人體健康言論的民進黨官員，突然改口稱根據國際研究，微量萊劑不會影響人體健康，而蔡英文也在記者會中說，這是台灣與美國經濟全方位合作的重要起點。楊進添說，多麼相似的場景，無怪乎陳水扁公開說：「蔡英文沒說的是她已經抗拒不了美方的政治壓力。」

楊進添表示，他可以理解馬英九的難，也可以理解蔡英文的難，因為那就是我國共同面臨的外交延伸課題；他期盼有一天政治人物與國人在面對國際關係議題時，可以不再只是看政黨顏色去反應問題，而能看見大家所共同面臨的困境，進而理性交換想法，並且一起想方設法，別讓我國好不容易建立的成果一點一滴消失於內耗之中。

楊進添新書發表會現場有8位外長齊聚一堂，包含現任部長林佳龍、前部長錢復、田弘茂、簡又新、陳唐山、林永樂與李大維，國民黨前主席朱立倫和現任副主席蕭旭岑也受邀出席。

外交部前部長楊進添（前排中）今天舉行《永晝不息》新書發表，國民黨前主席朱立倫（前排左）、外交部長林佳龍（前排右）及多位外交部前部長都到場肯定對台灣外交的貢獻。記者潘俊宏／攝影
外交部前部長楊進添（前排中）今天舉行《永晝不息》新書發表，國民黨前主席朱立倫（前排左）、外交部長林佳龍（前排右）及多位外交部前部長都到場肯定對台灣外交的貢獻。記者潘俊宏／攝影
外交部前部長楊進添（前排中）今天舉行《永晝不息》新書發表，外交部長林佳龍（前排右三）及多位外交部前部長都到場肯定對台灣外交的貢獻。記者潘俊宏／攝影
外交部前部長楊進添（前排中）今天舉行《永晝不息》新書發表，外交部長林佳龍（前排右三）及多位外交部前部長都到場肯定對台灣外交的貢獻。記者潘俊宏／攝影
外交部前部長楊進添今天舉行《永晝不息》新書發表，外交部長林佳龍（圖）到場肯定楊進添在艱困的外交環境中為台灣謀求出路的貢獻。記者潘俊宏／攝影
外交部前部長楊進添今天舉行《永晝不息》新書發表，外交部長林佳龍（圖）到場肯定楊進添在艱困的外交環境中為台灣謀求出路的貢獻。記者潘俊宏／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）、外交部長林佳龍（左）今天出席外交部前部長楊進添（前排中）新書發表，兩人會中彼此握手致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）、外交部長林佳龍（左）今天出席外交部前部長楊進添（前排中）新書發表，兩人會中彼此握手致意。記者潘俊宏／攝影

