楊進添《永晝不息》新書發表 外交部長大集合肯定外交工作

經歷四任總統蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九不同時代的外交部前部長楊進添今天舉行《永晝不息》新書發表，外交部長林佳龍、及多位外交部前部長錢復、田弘茂、陳唐山、簡又新、林永樂、李大維都到場祝賀，肯定楊進添對台灣外交的貢獻，更吐露在外交部這個「日不落部」工作的艱辛。

包括國民黨前主席朱立倫、副主席蕭旭岑及多位外交部長都到場肯定楊進添在艱困的國際環境下，屢屢為台灣突破困境尋求出路，從楊進添當任非洲司長的工作說起，在動盪國際處境中，面對斷交撤離的衝擊與洗禮，一點一滴建立起當地友台的力量，協助當地農技、醫療發展，也把關金援，務實推動雙邊關係；在駐澳洲期間，向國內相關部門情商協助學子有打工度假的需求；駐印尼期間，楊進添成功運用台灣蘭花推動夫人外交；擔任外交部長期間，更是喜見達成百國免簽的成就，除了見證跌宕起伏的外交工作，也是寶貴的歷史記憶。