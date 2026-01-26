不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

台灣高等法院院長高金枝下月9日將屆齡70歲退休，但近期爆出職場霸凌女法官，在女法官小孩在加護病房昏迷時，譏諷「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」，並提供前院長李彥文免費辦公室等爭議，但總統府今仍特任高金枝為司法院秘書長。

高金枝畢業於台灣大學法律學系研究所，司法官班第18期結業，曾任檢察官、屏東與高雄地院法官、司法院少年及家事廳廳長、司法院司法行政聽廳長、台中高分院院長等職，也曾任法官協會理事長。

高金枝2023年1月16日上任高院院長，即將在2月9日屆齡退休，高院院長一職會由司法院副秘書長王梅英接任，但高金枝卻惹上霸凌爭議。高金枝在「與院長有約」活動，洩漏應保密的業務檢查內容，直接點名女法官「審理中」案件程序不合法，批評「妳的案件問題很多，司法院要妳寫報告」。

女法官隔日欲提出霸凌申訴，高金枝要女法官到行政庭長辦公室，她親自向女法官口頭道歉，未料道歉前卻再酸女法官，「我不知道你那麼玻璃心耶」。

女法官因小孩腦炎住加護病房不省人事，加上繁重工作而忙得心力交瘁，高金枝某日在高院走廊遇到女法官，開口詢問「聽說你女兒生病」後，酸女法官「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」。

據悉，女法官並非辦案品質不良，反而她工作認真積極、判決品質佳，未結案件更長期維持僅有10餘件，讓人不解她為何「被盯上」。高金枝曾說過「院長是法院的過客，同仁才是中堅」，卻多次言語霸凌女法官，讓女法官崩潰不已，並已接受8次心理諮商。

另外，高金枝上任後也免費提供退休前院長李彥文一間專屬辦公室，高金枝、李彥文均是司法官班第18期結業，兩人在最高法院任職期間曾是庭長、庭員關係，李彥文2023年退休卸下高院院長一職，並推薦高金枝接任，兩人關係密切。