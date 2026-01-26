快訊

不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台灣高等法院院長高金枝。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院院長高金枝。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院院長高金枝下月9日將屆齡70歲退休，但近期爆出職場霸凌女法官，在女法官小孩在加護病房昏迷時，譏諷「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」，並提供前院長李彥文免費辦公室等爭議，但總統府今仍特任高金枝為司法院秘書長。

高金枝畢業於台灣大學法律學系研究所，司法官班第18期結業，曾任檢察官、屏東與高雄地院法官、司法院少年及家事廳廳長、司法院司法行政聽廳長、台中高分院院長等職，也曾任法官協會理事長。

高金枝2023年1月16日上任高院院長，即將在2月9日屆齡退休，高院院長一職會由司法院副秘書長王梅英接任，但高金枝卻惹上霸凌爭議。高金枝在「與院長有約」活動，洩漏應保密的業務檢查內容，直接點名女法官「審理中」案件程序不合法，批評「妳的案件問題很多，司法院要妳寫報告」。

女法官隔日欲提出霸凌申訴，高金枝要女法官到行政庭長辦公室，她親自向女法官口頭道歉，未料道歉前卻再酸女法官，「我不知道你那麼玻璃心耶」。

女法官因小孩腦炎住加護病房不省人事，加上繁重工作而忙得心力交瘁，高金枝某日在高院走廊遇到女法官，開口詢問「聽說你女兒生病」後，酸女法官「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」。

據悉，女法官並非辦案品質不良，反而她工作認真積極、判決品質佳，未結案件更長期維持僅有10餘件，讓人不解她為何「被盯上」。高金枝曾說過「院長是法院的過客，同仁才是中堅」，卻多次言語霸凌女法官，讓女法官崩潰不已，並已接受8次心理諮商。

另外，高金枝上任後也免費提供退休前院長李彥文一間專屬辦公室，高金枝、李彥文均是司法官班第18期結業，兩人在最高法院任職期間曾是庭長、庭員關係，李彥文2023年退休卸下高院院長一職，並推薦高金枝接任，兩人關係密切。

司法官 司法院 職場霸凌

延伸閱讀

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定兩人續羈押禁見

關鍵「指印票」被判無效 鹿港農會理事選舉高院翻盤定案

高金枝遭質疑提供前院長辦公室 高院：符合規定

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

相關新聞

不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

台灣高等法院院長高金枝下月9日將屆齡70歲退休，但近期爆出職場霸凌女法官，在女法官小孩在加護病房昏迷時，譏諷「就是你個性...

卓揆稱「台灣101」遭圍剿 鍾佳濱：國人分得清楚別太介意

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨成功攻頂台北101，行政院長卓榮泰發文祝賀時一句「台灣101...

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，台北101董事長賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣。民進黨前立委謝欣霓今天在...

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

賴清德總統任內的政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨立委王鴻薇今天踢爆，聯輔基金會當中藏著大量民進黨「選舉落選人」，簡直成「敗選...

卡尼演說 陳冲：有如警鐘長鳴 台灣政壇勿再自欺欺人

新世代金融基金會董事長陳冲今日以加拿大總理卡尼( Mark Carney）日前的演說發文指出，卡尼的金句，好像每一句都針...

外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場

外交部今天表示，第12次「台日漁業委員會」於27日到29日在宜蘭召開，就今年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。