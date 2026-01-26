行政院卓榮泰贈獎表揚「鏟子超人」代表及捐款企業

去年9月23日因花蓮地震與颱風薇帕外圍環流夾帶的雨勢引發山崩，造成馬太鞍溪上游萬榮鄉處形成巨大的堰塞湖，隨後堰塞湖發生多次溢流，使馬太鞍溪的南岸堤防及台9線馬太鞍溪橋遭龐大洪流沖毀，下游的光復鄉境內多處亦因而遭洪水淹沒，導致多人傷亡與嚴重災損。在網路社群號召下，來自台灣各地的大批民眾、學生與各慈善團體，搭乘台鐵前往花蓮擔任被台灣媒體稱為「鏟子超人」的志工，協助災後復原作業。

行政院今天在大禮堂舉辦「投入花蓮光復鄉救災大學暨表揚儀式」，行政院長卓榮泰邀請協助救災擔任「鏟子超人」的大學生代表們、捐款資助的各企業慈善基金會，頒發感謝狀並一同合影鼓勵。