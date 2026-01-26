外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場
外交部今天表示，第12次「台日漁業委員會」於27日到29日在宜蘭召開，就今年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則等議題進行協商。
外交部下午發布新聞稿指出，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會訂於27日至29日，輪由台灣方在宜蘭召開第12次「台日漁業委員會」。雙方將就今年度「台日漁業協議」適用海域中有關「八重山群島以北倒三角形海域」之漁船作業規則等議題進行協商，以保障雙方漁民作業權益。
外交部說明，第11次會議於去年1月由日方在日本東京舉行，會中曾就2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則達成共識，實施成效良好。
外交部表示，台日於2013年簽署「台日漁業協議」，並依據該協議設置「台日漁業委員會」。政府將持續透過「台日漁業委員會」與日方共同商定資源共享、互利雙贏的漁業作業規則，維護雙方漁民海上作業秩序及安全，並促進區域和平穩定與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言