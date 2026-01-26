外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場

政治是衝突、妥協、進步的藝術，政黨之間的政治交易是必要之惡。民眾黨前主席柯文哲自爆日前他有跟民進黨團總召柯建銘提議，執政黨讓《人工生殖法》草案過關，他來搞定總預算案與軍購案，這筆政治交易輸家是誰？贏家又是誰？ 柯文哲會有傷嗎？頂多是皮肉小傷。為何？柯文哲的政治之路走的就是「大賣空」的手法，藉著網路聲量與非典型政治風格，就能跟民進黨、國民黨「坐地喊價」.......

2026-01-26 14:00