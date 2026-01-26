快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場

中央社／ 台北26日電
外交部。圖/聯合報系資料照片
外交部。圖/聯合報系資料照片

外交部今天表示，第12次「台日漁業委員會」於27日到29日在宜蘭召開，就今年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則等議題進行協商。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會訂於27日至29日，輪由台灣方在宜蘭召開第12次「台日漁業委員會」。雙方將就今年度「台日漁業協議」適用海域中有關「八重山群島以北倒三角形海域」之漁船作業規則等議題進行協商，以保障雙方漁民作業權益。

外交部說明，第11次會議於去年1月由日方在日本東京舉行，會中曾就2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則達成共識，實施成效良好。

外交部表示，台日於2013年簽署「台日漁業協議」，並依據該協議設置「台日漁業委員會」。政府將持續透過「台日漁業委員會」與日方共同商定資源共享、互利雙贏的漁業作業規則，維護雙方漁民海上作業秩序及安全，並促進區域和平穩定與繁榮。

外交部 台日 日本台灣交流協會 宜蘭

延伸閱讀

影／宜蘭首件車手「自首」配合警方上演假詐騙 逮幕後取款收水手

宜蘭冬山汽車修理廠火警 濃煙竄天幸無人傷

他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

電子零件流入俄國？澤倫斯基突點名台灣 外交部：歡迎烏提出具體情資

相關新聞

卓揆稱「台灣101」遭圍剿 鍾佳濱：國人分得清楚別太介意

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨成功攻頂台北101，行政院長卓榮泰發文祝賀時一句「台灣101...

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，台北101董事長賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣。民進黨前立委謝欣霓今天在...

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

賴清德總統任內的政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨立委王鴻薇今天踢爆，聯輔基金會當中藏著大量民進黨「選舉落選人」，簡直成「敗選...

外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場

外交部今天表示，第12次「台日漁業委員會」於27日到29日在宜蘭召開，就今年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則...

【重磅快評】王世堅若上場 冒汗的是賴清德或蔣萬安？

民進黨台北市長人選難產，誰來挑戰台北市長蔣萬安成為一大難題。綠營基層大推民進黨立委王世堅，新潮流卻偏愛行政院副院長鄭麗君...

綠白合開綠燈 柯文哲「大賣空」的政治交易學

政治是衝突、妥協、進步的藝術，政黨之間的政治交易是必要之惡。民眾黨前主席柯文哲自爆日前他有跟民進黨團總召柯建銘提議，執政黨讓《人工生殖法》草案過關，他來搞定總預算案與軍購案，這筆政治交易輸家是誰？贏家又是誰？ 柯文哲會有傷嗎？頂多是皮肉小傷。為何？柯文哲的政治之路走的就是「大賣空」的手法，藉著網路聲量與非典型政治風格，就能跟民進黨、國民黨「坐地喊價」.......

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。