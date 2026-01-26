新北汐金萬選區白營雙姝茶壺內風暴 藍營4新秀都說不便評論

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）因為廖先翔成功轉戰立委，多名「新人」競逐並挑戰老將。民眾黨汐止區主任黃守仕今宣布退選，黨內矛盾搬上檯面。國民黨有意請纓參選的4人都說，對民眾黨的事務不便評論。

黃守仕今天發表退選聲明，並點名黨主席黃國昌汐金萬辦公室主任陳語倢，影射她「攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊」，卻無法舉證。為黨內團結深知要相忍為黨，但面對含沙射影，不明抹黑，她忍無可忍，身心俱疲，萌生退意。

陳語倢回應，她的直播內容沒指名道姓，黃的聲明讓她感到遺憾，仍感謝黃為民眾黨的付出及努力。她會持續勤跑地方，對一個地方的情感、貢獻，關鍵不在於是不是在地人，她有信心能得到選民認同。

國民黨有意在第11選區角逐市議員席的人選，包括擔任國民黨汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、新北市政府民政局機要秘書張珀源和國民黨前發言人蕭敬嚴。市黨部預料將辦黨內初選決定提名人選，再與3名老將和民眾黨新秀力拚出線。

陶威中說，黨內多人競爭，對國民黨是相當的正面，是好事，相信他可以跟其他人取得共識，不管誰勝出，其他的人都會全力支持。至於友黨民眾黨的事情，他不是很了解，也不方便多做評論。

何元楷也對民眾黨的風波，表示身為國民黨員的他不便評論，在地方若有聽到流言蜚語，通常也都是左耳進右耳出，不會隨風起舞。

何說，目前他就是勤跑地方，多讓自己被民眾看見，介紹自己讓大家認識。在跑地方行程中遇到許多支持者，提到在節目、社群媒體看過他，也知道他是羅智強的子弟兵，會大力支持。

張珀源表示，各政黨都有其內部機制與節奏，相關事務都予以尊重。他目前最重要的工作，就是持續做好地方服務及強化溝通協調，專心為新北市民服務。

近期積極參與地方活動的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，對於民眾黨內部的紛擾不便評論，尊重黃守仕的選擇，但不少鄉親覺得黃守仕非常認真，民眾黨少了一位在地為汐止打拼的夥伴，確實很可惜。

蕭敬嚴說，許多鄉親鼓勵他投入市議員選舉，自己也正在積極評估中。民眾黨的狀況讓人反思，「競爭應該是比好，而不是比爛」，雖然國民黨內競爭同樣激烈，但所有參選人應該堅持正直正派的選舉、把最好的政見拿出來，讓選民看到年輕人從政的誠意，絕對不能搞小手段製造爭議或造謠抹黑，這才是汐止人期待看到的選舉過程。