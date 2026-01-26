【重磅快評】王世堅若上場 冒汗的是賴清德或蔣萬安？

民進黨台北市長人選難產，誰來挑戰台北市長蔣萬安成為一大難題。綠營基層大推民進黨立委王世堅，新潮流卻偏愛行政院副院長鄭麗君，賴清德總統看似嚴選良將，背後卻不乏派系角力和政治風險的考量。王世堅一旦上場攻頂，真正冒冷汗的會是蔣萬安或賴清德？

綠營首都市長人選千呼萬喚出不來，鄭麗君挾關稅談判餘威，在綠營水漲船高，她雖推稱參選台北市長是「考古題」，但當事人愈婉拒，參選呼聲就愈高。同樣地，王世堅也自認不適合參戰，他昨天還點名鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤等5人參選，人數已可組一支「台北市長籃球隊」，但「扶龍王」愈拱別人，愈多支持者挺他，外界也關注，是否抬轎兼坐轎？

新潮流要角段宜康昨天語帶玄機說，「請大家不要急，這人選可能現在有更重要的任務必須完成」，口袋名單鎖定鄭麗君；王世堅則坦言，他完全沒有參選台北市長的意願，也清楚了解黨內人選徵詢與評估的實際運作，「我知道我不會被諮詢，我也不願意被諮商，因為我已經表明態度了。」

鄭麗君與層峰交好，是民進黨內少數含著金湯匙的政治明星，她也是標準「政策控」，行事謹慎，卻尚未看出她面對群眾的選舉魅力；反之，選舉出身的王世堅自封「蔣師」，他不僅可以出征蔣萬安、也可順手打台北市副市長李四川，戰火精彩可期，但府院高層顯然不太埋單。民進黨台北市長人選的心結，從來不是王世堅能不能打，而是誰會讓他上戰場？

新系與王世堅存在多年的新仇舊恨，當年王世堅領銜追殺「11寇」蕭美琴、段宜康、蔡其昌等人，心結至今難解；此外，台北市是英系大本營，王世堅更是英系頭號戰將，他不僅多次在公共議題與高層唱反調，最近更逆風力挺立委陳亭妃在台南市長初選出線，舊帳未清、餘恨難了，凡此種種都讓新系心存芥蒂，不願再養虎為患。

更關鍵的是，天龍國戰役可以輸掉選票，但不能輸掉品牌。2022年台北市長大選，英系派出具有全國知名度的衛福部前部長陳時中，在藍白分裂下，仍不敵形象牌蔣萬安；如今賴總統具有強烈的政治潔癖，以王世堅曾被媒體披露「緋聞瑕疵」的紀錄，恐非賴總統的「信賴人選」，就算王世堅能獲得年輕人喜好，但他呼聲有餘、形象不足，聲量反而成為風險，難獲今上青睞。

王世堅若上場，台北市將升溫成一級戰場，但他的一言一行，均非賴系所能左右，甚至可能在選民結構藍大於綠的天龍國倒打中央官員一耙，讓執政黨冒冷汗；同志比敵人更有殺傷力，台北市長戰場絕不只在街頭，而是在民進黨權力核心。

王世堅要戰蔣萬安，必須先過賴清德這一關，真正讓候選人冒冷汗的，向來不是敵人，而是自己人。