1.25兆軍購爭議 馬文君顧立雄互嗆「裝神弄鬼」「根本不想聽」

國民黨立委馬文君今天在立法院國防外交委員會批國防部「裝神弄鬼，不給資訊」，質疑1.25兆元軍購預算項目不走正常年度預算而編列特別預算的必要性，與列席報告並備質詢的國防部長顧立雄言語交鋒，顧立雄一度火氣爆發，說「我們很詳細說明了，委員不想聽」，並說在野立委應先讓軍購特別條例付委，才能展開軍購項目討論。

立院外交國防委員會今天邀請國防部長顧立雄列席進行「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」專案報告並備質詢。上周一由民進黨召委王定宇安排秘密會議，報告1.25兆軍購特別預算；國民黨召委馬文君不滿如此方式，不僅自己不出席會議，並且在本周一安排一場公開會議。結果國防部提出的書面內容，與上周一會議後公布的刪減「可公開版」內容幾乎一樣。

馬文君今天在會議中質詢時表示，如果這些軍購項目這麼重要、這麼正當，應該回到常態建軍規劃中，以分年預算方式審查。國防部長顧立雄不滿表示：「特別條例仍卡在程序委員會，要如何進行實質討論？排了機密專報妳也沒來，專報上已經詳細說明了。」馬文君則說，「你裝神弄鬼，用全機密包裝。」

馬文君說，特別預算的編列是有規範條件的，並不是只憑一句「現在需要」或「穩定性」就可編列。她質疑，從過去到現在，正常公務預算究竟哪裡出現不穩定？實際情況是，許多預算早已核撥，例如F-16戰機等新武器，卻遲遲不能如期到位，「問題不是立法院沒給錢，而是採購項目沒達標」。顧立雄則反問，「委員是說我們F-16沒交機，其他東西就都不用買了？」

馬文君也提到，若特別條例通過、預算被匡列，1.25兆就是用到完為止。顧立雄插話表示，馬文君身為召委，如此說法並不適合。1.25兆只是上限金額，條例通過後仍要提出詳細預算項目給立院審議。馬文君則回應，雖說1.25兆是上限，但實務上一旦被匡列，往往就會使用完畢，後續要修正、檢討或喊停的空間就會減少很多。年度預算能夠逐年仔細審查，真正該討論的不是內容刪不刪，而是這些項目是否真需用特別條例來處理？顧立雄說，「委員這樣講，那至少還是要付委一下吧！始終不付委要怎麼討論？」

國防部戰規司長黃文啓則說，日前美國政府公布的對台軍售，距今已超過30天，應該在近期內就會拿到發價書。我方在45天之內要予以答覆，理論上雖可以延長一次，但並非一定。如果美方不同意延長，整個程序要就再走一遍，多耗的時間起碼8、9個月。