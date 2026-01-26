卓揆稱「台灣101」遭圍剿 鍾佳濱：國人分得清楚別太介意

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨成功攻頂台北101，行政院長卓榮泰發文祝賀時一句「台灣101」遭網路言論及在野批評。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天以「桃園機場」為例反擊，稱桃園機場的國際代碼是「TPE（台北）」，外國人、台灣人自然都分得清楚，不用太介意。

民進黨立委王世堅指出，台北101、台灣101其實都一樣，台北在國際上也代表台灣，如同巴黎代表法國、東京代表日本；他說，台北101的稱呼是約定俗成，如同巴黎凱旋門不會被稱為法國凱旋門，是同樣道理，但也沒有法律禁止稱台灣101。

此爭議起因於行政院長卓榮泰發文因將「台北101」稱為「台灣101」，遭前國民黨發言人楊智伃、前國民黨青年部主任等批評，「賴政府發文，承認台北市府、認清中華民國國旗，有這麼困難嗎？」、「但像卓榮泰這種只想著政治攻防，滿腦政治算計的，真的大可不必」。